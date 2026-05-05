Za popełnione przestępstwa poszukiwany był na terenie Niemiec. 40-latek wpadł w ręce policjantów w trakcie kontroli drogowej

W ręce policjantów trafił 40-latek, który od pewnego czasu poszukiwany był europejskim nakazem aresztowania (ENA). Dzięki rutynowej kontroli drogowej funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, poszukiwanego za popełnienie szeregu przestępstw na terenie Niemiec.

W weekend majowy funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze prowadzili intensywne kontrole drogowe. W toku prowadzonych czynności przy ulicy Jana Pawła II mundurowi postanowili zatrzymać do rutynowej kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki Renault. Już na pierwszy rzut oka kierowca był widocznie zaskoczony kontrolą drogową i obecnością policjantów w tym miejscu.

Dość szybko wyszło na jaw, co tak naprawdę było powodem zachowania 40-latka. Sprawdzenie danych w policyjnych systemach jednoznacznie potwierdziło, że zatrzymany chwilę wcześniej do kontroli drogowej mężczyzna, od pewnego czasu jest osobą poszukiwaną europejskim nakazem aresztowania (ENA). Wspomniany nakaz został wydany przez niemieckie organy ścigania w związku z popełnieniem przez mężczyznę szeregu przestępstw przeciwko mieniu. Na tej podstawie kierowca został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej celi.

Już następnego dnia 40-latek został doprowadzony przez policjantów do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, gdzie przeprowadzone zostały dalsze czynności procesowe mające na celu przekazanie mężczyzny stronie niemieckiej.

Informacje o osobach poszukiwanych przekazywane są wszystkim mundurowym, którzy mają obowiązek podczas czynności podejmowanych wobec każdej osoby sprawdzać, czy nie jest poszukiwana.