Udaremniony przemyt towarów z Niemiec do Polski. Skarb Państwa mógł stracić ponad pół miliona złotych Data publikacji 05.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z poznańskiej jednostki przejęli blisko 7 000 sztuk e-papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Nielegalny towar przewożony był w dostawczaku zatrzymanym na terenie Poznania. Według szacunków śledczych, z tytułu nieodprowadzonego podatku Skarb Państwa mógł stracić około 520 000 złotych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu od dłuższego czasu prowadzili intensywne działania operacyjnie nad sprawą przemytu z Niemiec do Polski towarów pozbawionych wymaganej akcyzy. Prowadzone przez funkcjonariuszy czynności doprowadziły do ustalenia i wyśledzenia konkretnego transportu, który miał przewozić kilka tysięcy urządzeń typu e-papieros.

23 kwietnia br. policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji Poznań-Wilda, na terenie Poznania zatrzymali dostawczego busa z plandeką marki Renault, w którym przemycano nieopodatkowany towar. Mundurowi w trakcie przeszukania pojazdu znaleźli i zabezpieczyli blisko 7 000 sztuk e-papiersów, które nie posiadały wymaganych prawem znaków akcyzy. Zatrzymano wówczas 19-latka, który przewoził nielegalny ładunek.

Jak ustalili śledczy, w wyniku tego procederu doszło do narażenia Skarbu Państwa na straty w wysokości około 520 000 zł. Za przestępstwo paserstwa akcyzowego i współudział w jego realizacji według kodeksu karno-skarbowego grozi wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.