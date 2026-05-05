Kopał i dusił swojego ojca – najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie Data publikacji 05.05.2026 Powrót Drukuj Nyscy policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad swoim 68-letnim ojcem. Do przemocy dochodziło w miejscu zamieszkania na terenie powiatu. Mężczyzna nie tylko poniżał i krytykował seniora, ale również kopał go po ciele i podduszał. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury i Policji, agresor został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące.

33-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, wielokrotnie wszczynał awantury domowe. W ich trakcie znieważał swojego ojca, wyzywał, poniżał oraz kierował wobec niego groźby pobicia i pozbawienia życia. Na dodatek, jak ustalili nyscy policjanci, mężczyźna dopuszczał się również przemocy fizycznej. Szarpał i popychał 68-latka, kopał go po ciele, uderzał pięściami oraz podduszał.

Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Nysy i trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobą najbliższą oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i prokuratora, stosując wobec 33-latka tymczasowy areszt na okres dwóch miesięcy.

Przemoc domowa to poważny problem, który często przez długi czas pozostaje ukryty. Osoby jej doświadczające niejednokrotnie boją się mówić o swojej sytuacji lub wstydzą się prosić o pomoc. Brak reakcji sprzyja eskalacji przemocy i poczuciu bezkarności sprawcy.

Reaguj na przemoc – nie bądź obojętny! Jeśli jesteś osobą dotkniętą przemocą psychiczną, fizyczną lub ekonomiczną – nie bój się szukać pomocy. Skontaktuj się ze swoim dzielnicowym, zgłoś się do najbliższej jednostki Policji lub skorzystaj z pomocy innych instytucji wspierających osoby pokrzywdzone. Jeśli masz podejrzenie, że ktoś w Twoim otoczeniu doświadcza przemocy – reaguj i zgłoś to odpowiednim służbom.