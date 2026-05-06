Areszt tymczasowy dla 19-latka podejrzanego o znęcanie nad rodziną oraz znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej policjanta Data publikacji 06.05.2026 Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji w areszcie śledczym osadzili 19-letniego mieszkańca gminy Oświęcim. Nastolatek jest podejrzany o znęcanie fizyczne i psychiczne nad rodziną oraz znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej jednego z interweniujących wobec niego funkcjonariuszy.

Pod koniec kwietnia br., policjanci Wydziału Kryminalnego oświęcimskiej komendy Policji wszczęli postępowanie dotyczące 19-letniego mieszkańca gminy Oświęcim, podejrzanego o znęcanie fizyczne i psychiczne nad matką, 17-letnim bratem oraz dziadkiem. Do aktów agresji w rodzinie miało dochodzić od kilku tygodni.

Wczoraj, 05.05.2026 r., na podstawie zebranych materiałów dowodowych prokurator Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu przedstawił nastolatkowi zarzut znęcania nad rodziną oraz znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej jednego z policjantów, którzy dokonali jego zatrzymania. Prokurator mając na względzie ochronę pokrzywdzonych przemocą, zwrócił się do oświęcimskiego Sądu Rejonowego z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu tymczasowego.

Jeszcze tego samego dnia policjanci doprowadzili zatrzymanego do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Sędzia po zapoznaniu się ze sprawą przychylił się do prokuratorskiego wniosku, wydając postanowienie o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla 19-latka.

Za przestępstwo znęcania grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Za naruszenie nietykalności policjanta grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Natomiast za znieważenie policjanta grozi kara do jednego roku pozbawienia wolności.

Śledczy apelują, aby osoby pokrzywdzone przerwały przemoc domową. W tym celu należy złożyć zawiadomienie. W pilnych przypadkach należy dzwonić pod numer alarmowy 112. Pomocą osobom pokrzywdzonym przemocą służy wiele instytucji między innymi powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, czy ośrodki interwencji kryzysowej. Funkcjonariusze kierują swój apel o przerwanie przemocy również do osób, które są jej świadkami.