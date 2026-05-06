Policjanci zabezpieczyli ponad 130 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy Data publikacji 06.05.2026 Powrót Drukuj Ponad 130 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą komendy miejskiej. Funkcjonariusze nielegalny towar znaleźli w samochodzie oraz na terenie posesji powiatu rzeszowskiego. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych należności wyniosłyby ponad 183 tysiące złotych.

Pod koniec kwietnia, funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej komendy miejskiej uzyskali informację o możliwości przechowywania nielegalnego tytoniu. Wynikało z niej, że mieszkaniec podrzeszowskiej miejscowości „lewe” papierosy może przechowywać w swoim samochodzie.

Funkcjonariusze pojechali pod ustalony adres. W pojeździe marki Kia, użytkowanym przez 61-latka, ujawnili worek z tworzywa sztucznego. Wewnątrz znajdowało się 208 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Policjanci przeszukali posesję mężczyzny. W budynku gospodarczym, z którego kilkanaście minut wcześniej wyjechał pojazd, ujawnili kolejną partię papierosów. W sumie 6 340 paczek papierosów.

W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 130 960 sztuk papierosów bez znaków akcyzy. Jak ustalili, 61-latek swoim działaniem uszczuplił dochody Skarbu Państwa na kwotę ponad 183 tysięcy złotych.

W związku z popełnionym przestępstwem mieszkaniec powiatu rzeszowskiego został zatrzymany.

Usłyszał zarzut z kodeksu karnego skarbowego dotyczący przechowywania papierosów i tytoniu bez wymaganych znaków akcyzy, których ilość wskazywała na zamiar wprowadzenia ich do obrotu.

Zgromadzony materiał dowodowy przekazali do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. O dalszym losie podejrzanego zadecyduje sąd.