Nieletni sprawcy zatrzymani po serii poważnych przestępstw Data publikacji 06.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno zatrzymali dwóch nieletnich. Obaj mężczyźni, działając razem i w porozumieniu dopuścili się wielu przestępstw.

Dwóch nieletnich sprawców zaatakowało mężczyznę używając gazu pieprzowego oraz pałki teleskopowej. Sprawcy ukradli torbę i pieniądze w kwocie 1200 zł.

Dzień później ukradli dokument tożsamości innej osobie. W pobliżu jednego ze sklepów grozili pokrzywdzonemu przedmiotem przypominającym broń palną i zażądali wypłaty 3000 zł z jego konta, kierując wobec niego groźby pozbawienia życia i zdrowia.

Dodatkowo jeden z nastolatków posiadał susz roślinny zawierający THC, który jak wynika z ustaleń miał być przeznaczony do dalszego przekazania innym osobom.

Komendant Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno złożył wniosek o zastosowanie środka wychowawczego wobec dwóch nieletnich. Sąd zdecydował o umieszczeniu obu mężczyzn w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy.

Choć sprawcami są osoby niepełnoletnie, nie oznacza to braku odpowiedzialności za swoje czyny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nieletni, którzy dopuszczają się czynów karalnych, podlegają postępowaniu przed sądem. Takie zachowania mają poważne konsekwencje prawne.