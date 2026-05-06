Podstępnie nagrywał koleżankę w toalecie Data publikacji 06.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali 25-latka, który w podstępny sposób nagrywał koleżankę z pracy podczas korzystania z toalety. Podejrzany usłyszał zarzut naruszenia intymności seksualnej, za co grozi kara do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w jednej z warszawskich kawiarni. Sprawa wyszła na jaw, kiedy jedna z pracownic zorientowała się, że jest potajemnie nagrywana telefonem komórkowym. Kobieta natychmiast powiadomiła swojego pracodawcę, a następnie Policję.

Po otrzymaniu zgłoszenia, policjanci z warszawskiej Woli pojechali na miejsce, gdzie ustalili okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli należące do 25-latka telefony komórkowe. Jak ustalili policjanci, proceder trwał od dłuższego czasu, mężczyzna systematycznie i podstępnie utrwalał wizerunek nagich kobiet, telefony chował do saszetki w taki sposób, aby obiektyw kamery był skierowany na toaletę dla pracowników.

Policjanci zatrzymali 25-latka. Podejrzany usłyszał już zarzut naruszenia intymności seksualnej, za co grozi kara do 5 lat więzienia. W tej sprawie policjanci przez cały czas gromadzą materiał dowodowy.

Decyzją prokuratora podejrzany został objęty dozorem policyjnym i ma zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną.

Czynności w sprawie postępowania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.