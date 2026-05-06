Sprawca usiłowania zabójstwa zatrzymany przez policjantów Data publikacji 06.05.2026 Powrót Drukuj 3 maja br. funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Krzeszowicach zatrzymali 23-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa swojego znajomego, poprzez oddanie w jego kierunku strzału z broni palnej. Sprawca decyzją Sądu został aresztowany na trzy miesiące.

W nocy z 2 na 3 maja w jednym z domów na terenie Krzeszowic grupka młodych mężczyzn urządziła grilla połączonego z zakrapianą imprezą. W trakcie jej trwania, pomiędzy dwojgiem mężczyzn doszło do nieporozumień i kłótni o dziewczynę. Po tej sytuacji jeden z nich miał nagle opuścić miejsce spotkania. Uczestnicy pomyśleli, że zakończył imprezę i poszedł do domu. Jednak po kilku godzinach usłyszeli dzwonek domofonu.

Okazało się, że mężczyzna postanowił jednak wrócić na spotkanie towarzyskie. Wszedł do pomieszczenia, gdzie odbywała się impreza wyciągnął przedmiot przypominający broń i oddał strzał w kierunku swojego rówieśnika, z którym wcześniej się pokłócił. Poszkodowany zaczął krwawić z okolic klatki piersiowej. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Jako pierwsi na miejsce przybyli policjanci, którzy udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy do czasu przyjazdu karetki. Postrzelony 23-latek trafił do szpitala, z obrażeniami zagrażającymi jego życiu. Policjanci rozpoczęli działania zmierzające do zatrzymania sprawcy i ustalenia przebiegu zdarzenia. Dzięki szybkiej i skutecznej pracy policjantów z Komisariatu Policji w Krzeszowicach, a także funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego i Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie sprawca został ustalony i zatrzymany po niespełna dwóch godzinach od zgłoszenia o zdarzeniu. W chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu w organizmie.

Zarówno przy sprawcy jak i w miejscu jego zamieszkania nie odnaleziono narzędzia zbrodni. Policjanci ustalili, że mężczyzna celowo ukrył broń, z której strzelał. Dzięki wzmożonym działaniom funkcjonariuszy ujawniono i zabezpieczono broń, która teraz trafi do badań. 23-latek w poniedziałek, 4 maja został doprowadzony do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Następnie Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Za popełnione przestępstwo grozi mu od 8 lat pozbawienia wolności a nawet dożywocia.