Nielegalny pobyt, brak uprawnień, badań technicznych, ubezpieczenia i podrobione tablice Data publikacji 06.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Sopocie zatrzymali do kontroli drogowej 53-letniego obywatela Mołdawii, który poruszał się Oplem z podrobioną tablicą rejestracyjną. W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, samochód nie miał ważnych badań technicznych ani obowiązkowego ubezpieczenia OC, a sam kierujący od 2021 roku nielegalnie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 53-latek został zatrzymany, usłyszał zarzut w prokuraturze i został przekazany Straży Granicznej.

4 maja br. policjanci sopockiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego oplem 53-letniego obywatela Mołdawii. Już w trakcie wykonywanych czynności mundurowi zwrócili uwagę na nieprawidłowości związane z oznaczeniem pojazdu. Jak ustalili funkcjonariusze, na samochodzie była zamontowana podrobiona tablica rejestracyjna. To jednak nie był koniec problemów kierującego. W trakcie dalszej kontroli okazało się, że pojazd nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC ani aktualnych badań technicznych. Policjanci ustalili również, że 53-latek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. W związku z ujawnionymi naruszeniami funkcjonariusze nałożyli na mężczyznę mandaty karne na łączną kwotę 4 tysięcy złotych. 53-latek został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut dotyczący posługiwania się podrobioną tablicą rejestracyjną.

Dodatkowo podczas sprawdzeń wyszło na jaw, że obywatel Mołdawii od 2021 roku nielegalnie przebywał na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym po wykonaniu czynności procesowych został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy prowadzą dalszą procedurę dotyczącą zobowiązania go do opuszczenia terytorium Polski.

Przypominamy, że poruszanie się pojazdem niespełniającym podstawowych wymogów prawnych i technicznych stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Funkcjonariusze regularnie kontrolują stan techniczny pojazdów, legalność ich oznakowania, posiadane uprawnienia oraz wymagane dokumenty. Każda ujawniona nieprawidłowość może skutkować nie tylko wysokimi karami finansowymi, ale także odpowiedzialnością karną.