Areszt dla 31-latka za posiadanie narkotyków i zmuszanie nieletnich do określonego zachowania Data publikacji 06.05.2026 Powrót Drukuj Zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych oraz zmuszania nieletnich do ich zażycia usłyszał 31-latek zatrzymany przez policjantów na bydgoskim Szwederowie. Mieszkaniec Bydgoszczy najbliższe trzy miesiące spędzi tymczasowo w areszcie. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Wszystko zaczęło się w poniedziałek, 04.05.2026 r., od zgłoszenia dotyczącego zaginięcia 13-latka, który nie wrócił do domu po spotkaniu z kolegami. Policjanci otrzymali informację, że chłopiec po godzinie 21:00 miał wracać do domu z Białych Błot, jednak od tego momentu nie było z nim kontaktu.

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania nieletniego. W trakcie działań chłopiec skontaktował się z matką informując, że wraca do domu. Na miejscu 13-latek przekazał mundurowym, że po powrocie do Bydgoszczy wraz z kolegą został zaczepiony przez nieznanego mężczyznę.

Z relacji chłopca wynikało, że agresor miał grozić im nożem i twierdzić, że posiada przy sobie maczetę, której użyje. Nieletni dodał, że mężczyzna zmusił ich do wejścia do samochodu oraz zażycia narkotyków.

Chłopiec wskazał policjantom miejsce, gdzie miał znajdować się pojazd sprawcy. Funkcjonariusze na ulicy Jaskółczej zauważyli zaparkowanego Opla Merivę, a w nim mężczyznę odpowiadającego rysopisowi.

Podczas interwencji 31-latek zachowywał się agresywnie i nie wykonywał poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy. Mundurowi obezwładnili go i zatrzymali. Przy mężczyźnie ujawnili ponad 52 gramy skrystalizowanej substancji. Wstępne badania wykazały, że był to kryształ 3CMC. Zabezpieczone środki zostały przekazane do dalszych badań laboratoryjnych.

31-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych, a także zmuszania dwóch nieletnich do zażycia narkotyków oraz przejścia wraz z nim do pojazdu, przy użyciu gróźb z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

Na wniosek policjantów i prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 31-latka tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.