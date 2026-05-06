Uciekał przed kontrolą drogową - kierujący bez uprawnień, za to z narkotykami Data publikacji 06.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci ruchu drogowego z gliwickiej komendy zatrzymali dwóch mieszkańców Zabrza w wieku 31 i 27 lat, którzy nie zatrzymali się do kontroli drogowej i podjęli ucieczkę. W samochodzie oraz przy kierującym stróże prawa znaleźli środki odurzające. Jak się okazało, mężczyzna kierował też pojazdem pomimo cofniętych uprawnień.

Do zdarzenia doszło 5 maja 2026 roku przed 20.00 w Gliwicach. Policjanci z wydziału ruchu drogowego prowadzili kontrolę trzeźwości w rejonie ulicy Toszeckiej. W pewnym momencie zauważyli kierującego Seatem Ibiza, który na ich widok gwałtownie zatrzymał się, wycofał, a następnie podjął próbę ucieczki.

Mundurowi natychmiast ruszyli w pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierujący nie zastosował się do poleceń do zatrzymania pojazdu i kontynuował jazdę. W trakcie ucieczki kierujący i pasażer wyskoczyli z jadącego pojazdu i podjęli dalszą ucieczkę pieszo.

Jeden z policjantów ruszył za kierującym i zatrzymał go tuż przed lasem. Drugi mundurowy kontynuował pościg za pasażerem - najpierw radiowozem, a następnie pieszo – zatrzymując go ostatecznie.

W trakcie dalszych czynności ustalono, że 31-letni kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Wobec mężczyzny wydano decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień przez Prezydenta Miasta Zabrze. Badanie nie wykazało w jego organizmie alkoholu, jednak pobrano mu również krew do badań na zawartość innych niedozwolonych substancji.

Podczas przeszukania pojazdu oraz sprawdzenia zatrzymanych, policjanci znaleźli marihuanę oraz amfetaminę, z których można było przygotować kilkanaście porcji dilerskich.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, która wykonała oględziny pojazdu. Samochód został odholowany na parking strzeżony.

31-latek usłyszał zarzuty dotyczące posiadania środków odurzających, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz prowadzenia pojazdu pomimo cofniętych uprawnień.

Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat więzienia.

( KWP w Katowicach /aw)

