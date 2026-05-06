Policja na InfoSecurity24 Day 2026: Bezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność Data publikacji 06.05.2026 Powrót Drukuj Współpraca służb, wymiana doświadczeń oraz budowanie odpornego państwa to główne tematy InfoSecurity24 Day, jednego z najważniejszych wydarzeń sektora bezpieczeństwa w Polsce. W inauguracji dwudniowej konferencji, odbywającej się 6-7 maja w Warszawie, wziął udział Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.

InfoSecurity24 Day odbywające się w ramach konferencji Defence24 Day s to największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie poświęcone zagadnieniom obronności i bezpieczeństwa struktur państwa. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli administracji rządowej, formacji mundurowych oraz ekspertów z branży technologii i bezpieczeństwa.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek zabrał głos podczas otwarcia konferencji. - Służby, państwo, społeczeństwo. Jak budować odporność państwa w obecnych czasach - tak wiceminister rozpoczął swoje wystąpienie.

- Bezpieczeństwo to gra zespołowa - kontynuował. - Kluczem do sukcesu jest współpraca służb mundurowych z obywatelami w obliczu rosnących zagrożeń bezpieczeństwa.

Rola Policji w budowaniu odpornego państwa

Ważnym punktem agendy był panel dyskusyjny pt. "Rola służb w budowaniu odpornego państwa". Prelegenci analizowali wyzwania, przed którymi stają formacje mundurowe w obliczu zagrożeń hybrydowych, cyberprzestępczości oraz konieczności ochrony infrastruktury krytycznej.

Udział kierownictwa polskiej Policji w tym panelu pozwolił na przedstawienie perspektywy największej formacji dbającej o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Podkreślono, że nowoczesna Policja musi nie tylko reagować na bieżące zdarzenia, ale przede wszystkim przewidywać zagrożenia i wdrażać innowacyjne rozwiązania technologiczne.

W związku z trwającą na Lubelszczyźnie sytuacją kryzysową, Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń udał się na posiedzenie sztabu kryzysowego w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB) związanym z akcją gaśniczą prowadzoną w województwie lubelskim.

Komendant Głównego Policji w panelach merytorycznych reprezentowali: Dyrektor Biura Kryminalnego KGP insp. dr Michał Białęcki i Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Cezary Luba. Ich obecność pozwoliła na merytoryczne przeprowadzenie dyskusji w obszarach dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz operacyjnej współpracy międzyresortowej.

InfoSecurity24 Day to integralna część największej w Europie Środkowo-Wschodniej konferencji poświęconej obronności i bezpieczeństwu - Defence24 Days. Wydarzenie stanowi platformę dialogu między innymi dla przedstawicieli administracji publicznej, służb mundurowych, wojska, ekspertów ds. bezpieczeństwa wewnętrznego, naukowców oraz przedstawicieli przemysłu.

(BKS KGP/ foto: Jacek Herok Gazeta Policyjna)