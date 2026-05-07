Zero tolerancji dla krzywdy dzieci. Operacja „Hellfire” dowodem na skuteczność nowej strategii polskiej Policji Data publikacji 07.05.2026 Powrót Drukuj Bezpieczeństwo najmłodszych to dla polskiej Policji priorytet, nie podlegający negocjacjom. Realizując założenia Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej na lata 2023–2026, służby kryminalne oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) przeprowadziły kolejną, ósmą już operację o kryptonimie „Hellfire”. Efekt? Rozbicie sieci sprawców, 123 zatrzymanych i zabezpieczenie setek tysięcy plików dokumentujących ludzką tragedię.

Systemowa odpowiedź na cyfrowe zagrożenia

Polska Policja intensyfikuje działania przeciwko sprawcom przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich. Kluczowym elementem nowej strategii jest pełna synergia z organami ścigania, wzmocniona wytycznymi Prokuratora Generalnego z 2024 roku. Wprowadzenie koordynatorów na szczeblu okręgowym i regionalnym realnie usprawnia przepływ informacji. Sukces operacji „Hellfire” jest bezpośrednim dowodem na to, że nowe procedury przekładają się na konkretne zatrzymania.

„Hellfire” – uderzenie w samo serce ciemnej sieci

Przez dwa tygodnie blisko pół tysiąca funkcjonariuszy – wspieranych przez Żandarmerię Wojskową – prowadziło działania, które objęły całą Polskę. Skala operacji obnażyła przerażający profil sprawców: od osób wykorzystujących pozycję zawodową, po jednostki działające w zaciszu domowym przez wiele lat. Operacja przebiegała we współpracy z Departamentem ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej oraz prokuraturami z całego kraju.

Kluczowe wyniki operacji:

123 osoby zatrzymane (w tym aż 47 tymczasowo aresztowanych);

175 przeszukań i zabezpieczenie ponad 1500 nośników cyfrowych;

330 000 plików CSAM wyeliminowanych z obiegu;

Skuteczna identyfikacja materiałów generowanych przez Sztuczną Inteligencję (AI).

Technologia w służbie ochrony, nie destrukcji

Współcześni sprawcy próbują chronić swoją tożsamość poprzez szyfrowanie, sieć TOR czy technologię Deepfake. Jednak operacja „Hellfire” udowodniła, że polscy eksperci m.in. z CBZC dysponują narzędziami pozwalającymi na skuteczny cross-matching danych i identyfikację ofiar nawet na podstawie detali antropometrycznych w bazie ICSE Interpolu. Nie ma w sieci miejsca, które pozostałoby poza zasięgiem sprawiedliwości.

Misja ponad granicami

Każdy zabezpieczony plik może oznaczać dziecko, któremu wyrządzono krzywdę. Dlatego nasza strategia to nie tylko liczby, ale przede wszystkim misja ochrony tych, którzy sami bronić się nie mogą. Dzięki współpracy z Europolem i platformą EMPACT, polscy policjanci stale podnoszą kompetencje, by wyprzedzać ruchy przestępców w przestrzeni cyfrowej.

Operacja „Hellfire” to kontynuacja twardych działań operacyjnych, które będą prowadzone z niesłabnącą intensywnością. Cyberprzestrzeń musi zostać oczyszczona z zagrożeń – dla bezpieczeństwa naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

ZP KGP (MM)

