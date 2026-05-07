Rażące naruszenie przepisów przez kierującego autobusem - zastosowano środki zapobiegawcze Data publikacji 07.05.2026 Powrót Drukuj Do Komisariatu Policji Szczecin Śródmieście wpłynęło zgłoszenie od jednego z mieszkańców, który poinformował o rażącym naruszeniu przepisów ruchu drogowego. Z jego relacji wynikało, że podczas przechodzenia przez oznakowane przejście dla pieszych o mało nie doszło do potrącenia jego i innych pieszych przez kierującego autobusem, który wjechał na skrzyżowanie, poruszając się z dużą prędkością.

Sprawą zajęli się policjanci, którzy niezwłocznie podjęli czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przeanalizowali zapisy miejskiego monitoringu, które potwierdziły zgłoszenie. Nagranie wykazało, że kierujący autobusem dopuścił się rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, narażając pieszego oraz innych uczestników ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Na wniosek Komendanta Komisariatu Policji Szczecin Śródmieście, do którego przychylił się prokurator, sąd zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci policyjnego dozoru. Dodatkowo nałożono obowiązek powstrzymywania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a także zastosowano poręczenie majątkowe.

Przypominamy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialnych decyzji wszystkich uczestników ruchu. Każde lekceważenie przepisów może prowadzić do tragicznych konsekwencji.

