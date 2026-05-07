Policjanci wybili szybę w samochodzie, by ratować małe dziecko Data publikacji 07.05.2026 Powrót Drukuj Dyżurny orzeskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie o zamkniętym w samochodzie małym dziecku. Na miejsce natychmiast przybili policjanci. W samochodzie były pozamykane wszystkie okna. Dziecko miało zamknięte oczy i nie reagowało na hałasy. By wydostać 1,5 roczną dziewczynkę trzeba było wybić jedną z szyb.

Dyżurny Komisariatu Policji w Orzeszu wczoraj po godzinie 11.00 otrzymał zgłoszenie od kobiety, która w znajdującym się na parkingu samochodzie zauważyła zamknięte małe dziecko. Na miejsce natychmiast wysłano policjantów oraz powiadomiono załogę ratownictwa medycznego. Policjanci rozpytali będących na miejscu świadków, którzy oznajmili, że dziecko przebywa tam od dłuższego czasu. W samochodzie były pozamykane wszystkie okna. Dziecko miało zamknięte oczy i nie reagowało na hałasy i wołanie. Mundurowi natychmiast przystąpili do działania, ostatecznie wybili szybę w osobówce i wyjęli dziecko.

1,5 roczna dziewczynka prawdopodobnie spała. Policjanci zajęli się dziewczynką, a przybyła na miejsce załoga karetki pogotowia udzieliła jej pomocy. Na szczęście dziecku nic się nie stało, nie wymagało przewiezienia do szpitala. Policjanci ustalili, że matka dziecka udała się w tym czasie do apteki. Pozostawiła córkę w samochodzie, gdyż nie chciała jej budzić ze snu. Dziewczynka cała i zdrowa została przekazana pod opiekę matce.

Funkcjonariusze z orzeskiego komisariatu ustalają dokładne okoliczności i przebieg tego zdarzenia. Za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Pamiętajmy! Niezależnie od tego, na jak długo pozostawiamy dziecko w szczelnie zamkniętym samochodzie, niebezpieczeństwo może zaistnieć bardzo szybko, zwłaszcza gdy na dworze panują coraz wyższe temperatury. Wystarczy kilkanaście minut, aby w pozostawionym na słońcu pojeździe temperatura wzrosła do poziomu, który może zagrażać życiu. Osoby lub zwierzęta pozostawiane w takich warunkach mogą być narażone na przegrzanie organizmu, które może zakończyć się śmiercią. Widząc zagrożenie, nie bądźmy obojętni i poinformujmy o wszystkim Policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Apelujemy, aby przy tak wysokich temperaturach nawet na chwilę nie zostawiać dzieci w zamkniętych samochodach!