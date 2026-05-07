Poważne zarzuty dla 55-latka z powiatu opatowskiego Data publikacji 07.05.2026 Powrót Drukuj Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 55-latkowi z powiatu opatowskiego, który usłyszał zarzuty związane z przemocą domową oraz ze znęcaniem się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. W związku z przedstawionymi wczoraj zarzutami mężczyzna został objęty środkami zapobiegawczymi w postaci dozoru Policji, zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonymi członkami rodziny połączony z zakazem zbliżania się oraz natychmiastowym nakazem opuszczenia miejsca zamieszkania na okres 3 miesięcy.

W poniedziałkowy wieczór (4 maja) do dyżurnego opatowskiej jednostki wpłynęło zgłoszenie dotyczące awantury domowej. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że 55-latek stosuje przemoc domową wobec swoich bliskich. Mężczyzna został zatrzymany. Jednak w trakcie realizowanych czynności w miejscu interwencji okazało się ponadto, że oprócz agresji skierowanej do najbliższych, 55-latek przed przyjazdem patrolu, przy użyciu noża kuchennego okaleczył psa należącego do rodziny.

Mundurowi odizolowali agresora i umieścili w Policyjnym Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych, natomiast domownicy mogli wówczas zadbać o zapewnienie fachowej pomocy rannemu pupilowi. 55-latek w chwili zatrzymania miał w organizmie 2,7 promila alkoholu.

Wczoraj usłyszał zarzuty związane ze stosowaniem przemocy domowej oraz znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator Rejonowy w Opatowie zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi członkami rodziny połączony z zakazem zbliżania się do nich oraz natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania z okres 3 miesięcy. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Ponadto w związku z zarzutem dotyczącym znęcania się nad zwierzęciem sąd może orzec nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt nawet do 100 tysięcy złotych oraz zakaz posiadania zwierząt do 15 lat.