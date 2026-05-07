Przejęli ponad 270 tysięcy papierosów bez akcyzy Data publikacji 07.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną z komendy w Sosnowcu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie nielegalnych wyrobów tytoniowych. Śledczy zabezpieczyli ponad 270 tysięcy papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. W przypadku wprowadzenia ich do obrotu, straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonych podatków sięgnęłyby blisko pół miliona złotych.

Ustalenia śledczych z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu doprowadziły ich do Bytomia. Tam, w trakcie przeszukań dwóch samochodów, policjanci znaleźli papierosy bez polskich znaków skarbowych. W trakcie przeszukania pomieszczenia gospodarczego należącego do 48-letniego właściciela jednego z aut, natrafili na kolejne nielegalne wyroby tytoniowe.

U 48-letniego Bytomianina oraz 51-letniego mieszkańca Siemianowic Śląskich zabezpieczyli łącznie ponad 270 tysięcy papierosów niewiadomego pochodzenia, które w przypadku wprowadzenia ich do obrotu, naraziłyby Skarb Państwa z tytułu nieuiszczonego podatku na straty w wysokości blisko pół miliona złotych.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzut przechowywania papierosów bez wymaganych znaków skarbowych akcyzy. Za popełnione przestępstwo grozi im kara grzywny, pozbawienia wolności lub obie te kary łącznie.