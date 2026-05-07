Policjanci gasili pożar lasu Data publikacji 07.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Łapach wracając z zajęć strzeleckich zauważyli kłęby dymu unoszące się nad lasem. Natychmiast pojechali w tamtym kierunku. Paliła się ściółka leśna. Do czasu przyjazdu straży pożarnej tłumili ogień. Dzięki ich szybkiej reakcji pożar nie rozprzestrzenił się na większy obszar.

Policjanci z Komisariatu Policji w Łapach wracając z zajęć strzeleckich z Białegostoku zauważyli kłęby dymu unoszące się nad lasem w rejonie Uhowa. Natychmiast pojechali w kierunku pożaru. O całej sytuacji poinformowali dyżurnego łapskiego komisariatu, który przekazał informacje strażakom. Na miejscu mundurowi zauważyli płonącą ściółkę leśną. Do czasu przyjazdu straży pożarnej mundurowi tłumili ogień gałęziami, aby nie rozprzestrzenił się bardziej.

Po kilku minutach na miejsce przyjechały zastępy straży pożarnej, które ugasiły pożar. Dzięki szybkiej reakcji policjantów, ogień nie rozprzestrzenił się na większy obszar. Z informacji, jakie uzyskali funkcjonariusze wynikało, że spaleniu uległo około 20 arów ściółki.