Policjanci pomogli nieprzytomnemu mężczyźnie

Data publikacji 07.05.2026
Zaniepokojona rodzina powiadomiła policjantów, że nie może skontaktować się ze schorowanym krewnym, który przebywa sam w domu. Sanoccy funkcjonariusze niezwłocznie siłowo weszli do mieszkania. Zastali leżącego, nieprzytomnego mężczyznę. Po udzieleniu pomocy 77-latek został przewieziony do szpitala.

Zdarzenie miało miejsce wczoraj, po godz. 20:00, na ul. Jana Pawła II w Sanoku. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że w jednym z mieszkań miał przebywać 77-letni schorowany mężczyzna, z którym nie można nawiązać kontaktu. Zaniepokojona rodzina zwróciła się o pomoc do policjantów. 

Sanoccy funkcjonariusze niezwłocznie pojawili się na miejscu. Natychmiast podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Wewnątrz zastali leżącego mężczyznę. Nie można było nawiązać z nim żadnego kontaktu.

Policjanci udzielili 77-latkowi pomocy, a następnie przekazali go pod opiekę zespołowi ratownictwa medycznego. Mężczyzna trafił do szpitala.

(KWP w Rzeszowie / kc)

