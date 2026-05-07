Niebezpieczny manewr na przejściu dla pieszych – ku przestrodze
Tarnogórscy policjanci ustalili okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło wczoraj na przejściu dla pieszych przed budynkiem komendy. Niewłaściwe zachowanie kierującej rowerem mogło zakończyć się tragicznie, dlatego apelujemy do wszystkich o rozsądek i stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa. Publikujemy nagranie ze zdarzenia ku przestrodze.
Do zdarzenia doszło po godzinie 15.30 na ulicy Bytomskiej w Tarnowskich Górach. Nagranie z kamer monitoringu, a także relacje świadków nie pozostawiają złudzeń na temat przebiegu zdarzenia. Policjanci ustalili, że rozpędzona na rowerze 22-letnia mieszkanka Bytomia wjechała na przejście dla pieszych i uderzyła w bok osobowej Skody, którą kierowała 36-letnia mieszkanka Radzionkowa.
Obie kobiety były trzeźwe i żadna z nich nie ucierpiała w tym zdarzeniu. To niewłaściwe zachowanie kierującej rowerem na szczęście skończyło się tylko strachem i stratami materialnymi. Za popełnione wykroczenie rowerzystka odpowie natomiast przed sądem.
Przejścia dla pieszych to miejsca wymagające od wszystkich uczestników ruchu drogowego szczególnej ostrożności. Zarówno piesi, rowerzyści, jak i kierowcy mają obowiązek zachowywać się w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Chwila nieuwagi, pośpiech lub lekceważenie zasad mogą doprowadzić do poważnych zdarzeń drogowych.
Przypominamy o podstawowych zakazach obowiązujących w rejonie przejść dla pieszych:
- zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,
- nie należy korzystać z telefonu komórkowego ani innych urządzeń ograniczających obserwację otoczenia podczas przechodzenia przez jezdnię,
- pieszy powinien upewnić się, że kierujący pojazdem ma możliwość bezpiecznego zatrzymania się przed przejściem,
- zabrania się wchodzenia na jezdnię zza przeszkody ograniczającej widoczność,
- kierujący pojazdami nie mogą wyprzedzać innych pojazdów bezpośrednio przed przejściem dla pieszych ani omijać pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
Przypominamy również o zasadach dotyczących rowerzystów:
- rowerzysta nie może przejeżdżać rowerem przez przejście dla pieszych, jeśli nie wyznaczono tam przejazdu dla rowerów,
- w przypadku zwykłego przejścia dla pieszych rower należy przeprowadzić,
- zbliżając się do przejścia lub przejazdu dla rowerów, należy zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość,
- zabrania się gwałtownego wjeżdżania na przejazd rowerowy bez upewnienia się, że manewr jest bezpieczny,
- rowerzyści powinni pamiętać o odpowiednim oświetleniu oraz elementach odblaskowych zwiększających widoczność po zmroku.
Bezpieczeństwo na drodze zależy od naszych codziennych decyzji i zachowań. Zachowajmy zatem ostrożność, przestrzegajmy przepisów oraz pamiętajmy, że każdy uczestnik ruchu ma prawo bezpiecznie dotrzeć do celu. Pamiętajmy także o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania na drodze. Każdy uczestnik ruchu powinien pamiętać, że inni mogą popełnić błąd lub zachować się nieprzewidywalnie. Szczególną uwagę zwracajmy także na dzieci i osoby starsze. Wspólnie zadbajmy o to, aby przejścia dla pieszych były miejscem bezpiecznym dla wszystkich.
(KWP w Katowicach / kp)
