Niebezpieczny manewr na przejściu dla pieszych – ku przestrodze Data publikacji 07.05.2026 Powrót Drukuj Tarnogórscy policjanci ustalili okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło wczoraj na przejściu dla pieszych przed budynkiem komendy. Niewłaściwe zachowanie kierującej rowerem mogło zakończyć się tragicznie, dlatego apelujemy do wszystkich o rozsądek i stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa. Publikujemy nagranie ze zdarzenia ku przestrodze.

Do zdarzenia doszło po godzinie 15.30 na ulicy Bytomskiej w Tarnowskich Górach. Nagranie z kamer monitoringu, a także relacje świadków nie pozostawiają złudzeń na temat przebiegu zdarzenia. Policjanci ustalili, że rozpędzona na rowerze 22-letnia mieszkanka Bytomia wjechała na przejście dla pieszych i uderzyła w bok osobowej Skody, którą kierowała 36-letnia mieszkanka Radzionkowa.

Obie kobiety były trzeźwe i żadna z nich nie ucierpiała w tym zdarzeniu. To niewłaściwe zachowanie kierującej rowerem na szczęście skończyło się tylko strachem i stratami materialnymi. Za popełnione wykroczenie rowerzystka odpowie natomiast przed sądem.

Przejścia dla pieszych to miejsca wymagające od wszystkich uczestników ruchu drogowego szczególnej ostrożności. Zarówno piesi, rowerzyści, jak i kierowcy mają obowiązek zachowywać się w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Chwila nieuwagi, pośpiech lub lekceważenie zasad mogą doprowadzić do poważnych zdarzeń drogowych.

Przypominamy o podstawowych zakazach obowiązujących w rejonie przejść dla pieszych:

zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,

nie należy korzystać z telefonu komórkowego ani innych urządzeń ograniczających obserwację otoczenia podczas przechodzenia przez jezdnię,

pieszy powinien upewnić się, że kierujący pojazdem ma możliwość bezpiecznego zatrzymania się przed przejściem,

zabrania się wchodzenia na jezdnię zza przeszkody ograniczającej widoczność,

kierujący pojazdami nie mogą wyprzedzać innych pojazdów bezpośrednio przed przejściem dla pieszych ani omijać pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Przypominamy również o zasadach dotyczących rowerzystów:

rowerzysta nie może przejeżdżać rowerem przez przejście dla pieszych, jeśli nie wyznaczono tam przejazdu dla rowerów,

w przypadku zwykłego przejścia dla pieszych rower należy przeprowadzić,

zbliżając się do przejścia lub przejazdu dla rowerów, należy zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość,

zabrania się gwałtownego wjeżdżania na przejazd rowerowy bez upewnienia się, że manewr jest bezpieczny,

rowerzyści powinni pamiętać o odpowiednim oświetleniu oraz elementach odblaskowych zwiększających widoczność po zmroku.

Bezpieczeństwo na drodze zależy od naszych codziennych decyzji i zachowań. Zachowajmy zatem ostrożność, przestrzegajmy przepisów oraz pamiętajmy, że każdy uczestnik ruchu ma prawo bezpiecznie dotrzeć do celu. Pamiętajmy także o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania na drodze. Każdy uczestnik ruchu powinien pamiętać, że inni mogą popełnić błąd lub zachować się nieprzewidywalnie. Szczególną uwagę zwracajmy także na dzieci i osoby starsze. Wspólnie zadbajmy o to, aby przejścia dla pieszych były miejscem bezpiecznym dla wszystkich.

( KWP w Katowicach / kp)

