Poszukiwany ENA zatrzymany przez policjantów na granicy Data publikacji 07.05.2026 W środę (6 maja) kierujący Audi, po przekroczeniu granicy polsko-niemieckiej, nie zatrzymał się do kontroli granicznej w Gubinie i wjechał pod prąd w ulicę Gubeńską. Zauważyli to policjanci Oddziałów Prewencji Policji z Bydgoszczy, którzy niezwłocznie ruszyli za nim, zatrzymując go do kontroli drogowej. Po chwili już było wiadomo, co było powodem takiego zachowania. Wraz z kierującym podróżował pasażer, poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i listami gończymi. 30-latek został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia doprowadzony do zakładu karnego.

W środę, 6 maja br., około godziny 4:30 funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Policji z Bydgoszczy II Kompanii Toruń i Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze - Babimoście podczas wspólnej służby na granicy w Gubinie, zauważyli samochód Audi, który po wjechaniu z Niemiec do Polski, ominął punkt kontroli granicznej i wjechał pod prąd w ulicę Gubeńską. Policjanci niezwłocznie ruszyli za nim, zatrzymując kierującego do kontroli drogowej. Sprawdzenie danych kierującego i pasażera w policyjnych systemach informatycznych wyjaśniło, co skłoniło 19-latka do takiego zachowania.

Okazało się, że 30-letni pasażer jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania oraz listem gończym, celem odbycia kary jednego roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności, między innymi za przestępstwa narkotykowe oraz przeciwko mieniu, a także listem gończym w ramach prowadzonego postępowania karnego. Mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia doprowadzony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące.