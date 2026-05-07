Wracali z majówki - pomogli nieprzytomnej kobiecie Data publikacji 07.05.2026 Powrót Drukuj Śledczy, że śródmiejskiego komisariatu, w czasie wolnym od służby, w trakcie powrotu z majówki, pomogli nieprzytomnej kobiecie, której pojazd brał udział w zdarzeniu drogowym. Szybka i profesjonalna reakcja stróżów prawa pozwoliła na uniknięcie tragedii.

Policjanci ze śródmiejskiego komisariatu, w trakcie powrotu z majówki, na trasie Smardzewice - Tomaszów Mazowiecki, zauważyli dwa pojazdy, które brały udział w zdarzeniu drogowym. Kobieta, która siedziała za kierownicą jednego z nich, miała przechyloną w bok głowę i nie dawała oznak życia. Funkcjonariusze zatrzymali swoje auto w bezpiecznym miejscu i natychmiast przystąpili do działania.

Z samochodu, w którym siedziała dziewczyna, wyciekały płyny eksploatacyjne, więc istniało realne zagrożenie jej zdrowia, a nawet życia. Szybko rozpięli jej pasy, wydostali ją na zewnątrz, przetransportowali w bezpieczne miejsce i przystąpili do udzielenia pierwszej pomocy. W tym samym czasie, wspólnie z drugim uczestnikiem zdarzenia, wezwali na miejsce odpowiednie służby.

Kiedy poszkodowana odzyskała przytomność była zdezorientowana, ale po tym, jak odpoczęła w aucie jednego z policjantów opowiedziała, jak doszło do całej sytuacji. Okazało się, że poprzedzające ją BMW uderzyło w przebiegającą przez drogę dziką zwierzynę, a ona w ten samochód.

Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, strażacy i ratownicy, łódzcy stróże prawa przekazali im miejsce zdarzenia.

Ta sytuacja pokazuje, że funkcjonariusze reagują na potencjalne zagrożenie, pomagają obywatelom i stosują się do dewizy „Pomagamy i chronimy” nie tylko na służbie, ale także poza nią, jednocześnie dając przykład jak należy postępować w takich przypadkach.