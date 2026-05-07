Tymczasowe areszty za udział w oszustwach. Seniorzy stracili ponad 180 000 zł Data publikacji 07.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 20-letniego obywatela Włoch i 22-letniego obywatela Ukrainy podejrzanych o udział w oszustwach metodą „na policjanta” i „na prokuratora”. W wyniku przestępczego procederu czworo seniorów straciło ponad 180 000 złotych. Rzekomo zagrożone pieniądze pokrzywdzeni przekazywali „kurierowi”. Jedną z pokrzywdzonych jest 73-latka z Krasnegostawu. W udaremnieniu oszustwa pomógł jej czujny 79-latek. Senior zauważył podejrzanych mężczyzn przy mieszkaniu sąsiadki i zadzwonił na numer alarmowy. Dziś sąd zastosował wobec zatrzymanych tymczasowe trzymiesięczne areszty.

W poniedziałek w godzinach popołudniowych oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie otrzymał zgłoszenie o podejrzeniu oszustwa. Zgłaszający poinformował, że idzie za mężczyzną, który chwilę wcześniej odebrał pieniądze od jego sąsiadki i próbuje oddalić się z miejsca.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, jeden z podejrzewanych oddalił się, natomiast drugi został zatrzymany. Okazał się nim 20-letni obywatel Włoch. W wyniku intensywnych działań w krótkim czasie zatrzymano także drugiego mężczyznę - 22-letniego obywatela Ukrainy.

Jak wynika z ustaleń śledczych, sprawcy działali metodą „na policjanta” i „na prokuratora”. Najpierw oszust skontaktował się telefonicznie z 73-letnią mieszkanką Krasnegostawu i przestawiając się jako prokurator poinformował, że oszczędności seniorki są zagrożone i należy je wypłacić oraz przekazać „kurierowi działającemu na zlecenie Policji”. Seniorka przekazała mężczyznom 15 tysięcy złotych.

Po tym, gdy sprawcy odebrali pieniądze zostali zaczepieni przez czujnego sąsiada. Zaskoczeni sytuacją zdecydowali się oddać pieniądze i zaczęli uciekać, co zostało natychmiast zgłoszone na numer alarmowy.

W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że zatrzymani mogą mieć związek z podobnymi przestępstwami na terenie Świdnika, Zamościa oraz Lubartowa. Łączna suma strat poniesionych przez pokrzywdzonych przekracza 180 tysięcy złotych.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty oszustwa. Jeden z nich odpowie również za posiadanie środków odurzających, które zostały ujawnione w aucie. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zastosował wobec obu mężczyzn tymczasowy areszt. Najbliższe trzy miesiące spędzą w tymczasowym areszcie. Mężczyznom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Na uznanie zasługuje czujność i godna naśladowania postawa świadka. Dzięki zdecydowanej reakcji 79-latka oraz szybkiemu powiadomieniu służb oszuści zostali zatrzymani.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Przypominamy, że funkcjonariusze Policji ani prokuratorzy nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani nie wysyłają „kurierów” po odbiór gotówki. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.

( KWP w Lublinie / mw)