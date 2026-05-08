Skuteczna akcja policjantów z Józefowa. Zatrzymany 37-latek z Uzbekistanu Data publikacji 08.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Józefowie przeprowadzili skuteczne działania, które doprowadziły do ujęcia 37-letniego obywatela Uzbekistanu. Mężczyzna figurował w Systemie Informacyjnym Schengen jako osoba, której należy odmówić wjazdu do UE. Obcokrajowiec został zatrzymany i przekazany Straży Granicznej w celu deportacji.

Wszystko zaczęło się od weryfikacji danych w systemach informatycznych. Funkcjonariusze z Józefowa ustalili, że na ich terenie może przebywać 37-letni obywatel Uzbekistanu, wobec którego wydano decyzję o odmowie wjazdu i pobytu na terytorium państw obszaru Schengen.

Kiedy policjanci udali się pod wskazany adres jednego z hosteli, okazało się, że 37-latka nie ma na miejscu. Istniało realne ryzyko, że mężczyzna, przeczuwając grożące mu konsekwencje, szybko zmieni miejsce pobytu i ukryje się przed organami ścigania.

Mundurowi z Józefowa wykazali się jednak dużym sprytem i doświadczeniem. Zamiast ryzykować ucieczkę podejrzanego, postanowili zastosować fortel. Skontaktowali się z mężczyzną i zaprosili go do jednostki Policji pod pretekstem dopełnienia formalności związanych z jego wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce.

Podejrzewany mężczyzna, nieświadomy policyjnej zasadzki, stawił się w komisariacie. Tam został natychmiast zatrzymany. Dalsze sprawdzenia potwierdziły, że mężczyzna jest poszukiwany w celu odmowy wjazdu do UE, a zgodnie z obowiązującymi przepisami podlega on natychmiastowej deportacji.

Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom policjantów osoba mogąca stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego została wyeliminowana z przestrzeni publicznej.

Zatrzymany 37-latek, zgodnie z procedurą, został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy podjęli dalsze czynności zmierzające do wydalenia go z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.