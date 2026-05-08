Na hasło "dziękuję za wózek" straciły swoje oszczędności Data publikacji 08.05.2026 Powrót Drukuj Kryminalni na podstawie własnych czynności i ustaleń operacyjnych trafnie i bardzo szybko wytypowali podejrzanego o dokonanie dwóch oszustw. 17-latek dzień po dniu pojawiał się u starszych pań i na hasło „dziękuję za wózek” odbierał pakunki. Były w nich pieniądze i kosztowności. W jednym przypadku 20 tysięcy złotych, w drugim 40 tysięcy i złota biżuteria warta co najmniej 50 tysięcy. Po wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa - Praga Południe o zastosowanie tymczasowego aresztu w sądzie podejrzany został objęty policyjnym dozorem.

W tych dwóch przypadkach pokrzywdzone odebrały telefony i dowiedziały się, że policjanci rozpracowują grupę oszustów, którzy planują kradzież ich oszczędności. Kobiety miały oddać gotówkę i kosztowności policjantowi, który niebawem się do nich zgłosi. Obie miały znać hasło „dziękuję za wózek”.

Tym sposobem jedna z pokrzywdzonych straciła 20 tysięcy złotych, druga 40 tysięcy w gotówce i złote zegarki oraz bransoletki o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych.

Zdarzenia miały miejsce dzień po dniu. Sprawą od razu zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego. Na podstawie pozyskanych informacji, zabezpieczonych dowodów i własnych ustaleń wytypowali 17-letniego mężczyznę, który miałby mieć związek z tymi przestępstwami. Po przeprowadzeniu niezbędnych sprawdzeń kryminalni pojawili się w okolicy miejsca zamieszkania mężczyzny i kiedy wracał do domu, został zatrzymany.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 17-latkowi dwóch zarzutów dokonania oszustwa.

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Praga Południe wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec podejrzanego. Sąd zdecydował o policyjnym dozorze 2 razy w tygodniu.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.