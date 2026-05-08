17-letni „odbierak” zatrzymany przez policjantów Data publikacji 08.05.2026 Powrót Drukuj Szubińscy policjanci zatrzymali 17-latka, który pełnił rolę „odbieraka” w próbie oszustwa 80-latki metodą „na wnuczka”. W działaniach brali udział kryminalni z Nakła oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Za udział w przestępczym procederze grozi mu kara do 8 lat więzienia.

W poniedziałek, 04.05.2026 r., około godziny 17:10 do dyżurnego Komisariatu Policji w Szubinie zadzwoniła jedna z mieszkanek miasta i przekazała, że przyszła do jej mieszkania 80-letnia sąsiadka, która rozmawia przez telefon z mężczyzną podającym się za policjanta. Jak się okazało, oszust zadzwonił do seniorki i przekazał, że jej wnuk kierując samochodem nie zastosował się do czerwonego światła, w wyniku czego wjechał na skrzyżowanie i potrącił ciężarną kobietę.

80-latka zorientowała się, że może to być próba oszustwa. Szybko poszła do swoich sąsiadów, aby ich poinformować o sytuacji. Jednak cały czas rezolutnie prowadziła rozmowę z rzekomym „policjantem”. Sąsiedzi z kolei, sugerując się kontekstem rozmowy i nachalnością dzwoniącego, utwierdzili się w przekonaniu, że to próba oszustwa i zadzwonili do policjantów z Szubina.

Na miejsce natychmiast zostali skierowani szubińscy mundurowi. Do działań dołączyli się także kryminalni z Nakła oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

W tym czasie niczego nie przeczuwający oszust telefonicznie przekazał seniorce, że pieniądze odbierze od niej „adwokat” wnuka. W momencie, gdy zaangażowany w przestępczy proceder 17-latek zapukał do drzwi 80-latki, a ta przekazała mu paczkę z pociętymi gazetami imitującymi pieniądze, do działania ruszyli szubińscy patrolowcy, którzy zatrzymali nastolatka.

Ponieważ mężczyzna ma skończone 17 lat odpowie za swoje czyny jak osoba pełnoletnia. Usłyszał już zarzut oszustwa, a sąd, na wniosek prokuratora i policjantów, zdecydował, że pozostanie w areszcie przez najbliższe 3 miesiące. Za oszustwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

( KWP w Bydgoszczy / mw)

Film 17-letni „odbierak” zatrzymany przez policjantów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 17-letni „odbierak” zatrzymany przez policjantów (format mp4 - rozmiar 24.6 MB)