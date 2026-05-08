Policjanci z Piekar Śląskich przejęli 120 kg tytoniu i blisko 22 tys. papierosów bez akcyzy Data publikacji 08.05.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z wydziału do zwalczania przestępczości ekonomicznej piekarskiej komendy, dzięki współpracy z dzielnicowym, przechwycili papierosy i tytoń bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar należący do 34-latka, znaleźli w piwnicy oraz w samochodzie. Wprowadzenie tych wyrobów do obrotu naraziłoby Skarb Państwa na straty wynoszące blisko 200 tysięcy złotych.

Piekarski dzielnicowy, po uzyskaniu informacji, że jeden z mieszkańców może posiadać nielegalne wyroby tytoniowe, powiadomił o tym swoich kolegów z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich. Policjanci zatrzymali 34-letniego mieszkańca Piekar Śląskich w piwnicy, gdzie akurat układał paczki z nielegalnym tytoniem.

Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 120 kg krajanki tytoniowej oraz blisko 22 tysiące papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Wprowadzenie do obrotu takiej ilości nielegalnych wyrobów naraziłoby Skarb Państwa na stratę blisko 200 tysięcy złotych. Zabezpieczony towar trafił do policyjnego depozytu, a mężczyzna usłyszał zarzut i przyznał się do winy.

Teraz 34-latkowi grozi wysoka grzywna, kara więzienia lub obie te kary łącznie.