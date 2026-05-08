Wiosna na sportowo Data publikacji 08.05.2026 Powrót Drukuj Zachęcamy wszystkich do włączenia się w wirtualną akcję charytatywną „Wiosna na sportowo”. Aby wziąć udział w akcji, należy w terminie od 15 maja do 15 czerwca br. pokonać dowolny dystans przez minimum 30 minut, rejestrując się wcześniej online pod adresem zapisyonline.pl. Zapraszamy do wspólnego propagowania zdrowego trybu życia oraz niesienia pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują!

Organizatorem charytatywnej akcji "Wiosna na sportowo" jest Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Wydział Prezydialny Gabinetu KGP oraz Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Sportu w Policji. Jej celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, integracja, pasja, a także wsparcie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach - opłaty startowe wnoszone są w formie darowizny na rzecz Fundacji.

Zasady uczestnictwa

Akcja, która będzie trwała od 15 maja do 15 czerwca 2026 r. ma charakter wirtualny, co pozwala na udział z dowolnego miejsca w kraju i na świecie.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania dowolnego dystansu w czasie minimum 30 minut (bieg, nordic walking, spacer, pływanie, rower, rolki, hulajnoga, deskorolka i inne pojazdy napędzane siłą mięśni) w dozwolonym dla rodzaju aktywności i bezpiecznym miejscu.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem portalu www.zapisyonline.pl w terminie od 10 maja do 15 czerwca 2026 r.

Uczestnicy zobowiązani są do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie zdjęcia lub print screen z aplikacji lub smartwatcha (dystans, czas przejazdu i data) w terminie od 15 maja do 15 czerwca 2026 r. na adres: wyniki@zapisyonline.pl

Każdy uczestnik, który dopełni formalności zgłoszeniowych, otrzyma drogą elektroniczną: wirtualny numer startowy oraz pamiątkowy certyfikat uczestnictwa (wysyłka po 17 maja 2026 r.).

Zachęcamy również do przesyłania zdjęć z trasy przejazdu na adres: fpwisppp@policja.gov.pl. Wybrane fotografie zostaną opublikowane w serwisach organizatora w ramach podsumowania wydarzenia, które nastąpi 16 czerwca 2026 r.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego propagowania zdrowego trybu życia oraz niesienia pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują!

Więcej informacji na temat akcji "Wiosna na sportowo" w załączonym regulaminie.

Film Wiosna na sportowo Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Wiosna na sportowo (format mp4 - rozmiar 13.99 MB)