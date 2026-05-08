Pięć listów gończych i cztery sądowe zakazy - zatrzymany przez policjantów na przekroczeniu prędkości Data publikacji 08.05.2026 Powrót Drukuj Mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu zatrzymali do kontroli w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości 39-letniego kierującego Peugeotem. Mężczyzna zatrzymał się, ale gdy policjanci podchodzili do samochodu, wysiadł z niego i zaczął uciekać pieszo. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Szybka weryfikacja w policyjnych systemach wyjaśniła powody jego zachowania.

6 maja po 17.00 na ulicy Roosevelta w Zabrzu, 39-letni mieszkaniec Piekar Śląskich został zatrzymany do kontroli po tym, jak przekroczył dozwoloną prędkość. Gdy policjanci podchodzili do jego Peugeota, mężczyzna wysiadł z pojazdu i zaczął uciekać. Próbował ukryć się w pobliskich zaroślach. Policjanci ruszyli w pościg i zatrzymali mężczyznę.

Sprawdzenie w systemach policyjnych wykazało, że 39-latek był poszukiwany 5 listami gończymi w celu odbycia kary więzienia - głównie za złamanie zakazów sądowych oraz nierealizowanie obowiązku alimentacyjnego. Zatrzymany miał orzeczone aż 4 zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, które ignorował. Samochód, którym się poruszał, nie miał ponadto ważnych badań technicznych ani obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Za popełnione wykroczenia 39-latek został ukarany mandatami, jednak za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów, grozi mu kara do 3 lat więzienia. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu, a następnie do zakładu karnego gdzie będzie czekał na kolejny wyrok.

Przypominamy, że kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu to nie wykroczenie, lecz poważne przestępstwo, które zawsze wiąże się z realną groźbą więzienia. Zakaz prowadzenia pojazdów to nie sugestia, tylko orzeczenie sądu. Ignorowanie wyroku sądowego prędzej czy później wyjdzie na jaw, najczęściej podczas niespodziewanej kontroli drogowej, czy jak w przypadku zatrzymanego 39-latka, przyłapaniu na wykroczeniu.

( KWP w Katowicach /aw)