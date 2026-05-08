Szybka reakcja krośnieńskich funkcjonariuszy ograniczyła rozprzestrzenianie się pożaru Data publikacji 08.05.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji krośnieńskich policjantów udało się ograniczyć skutki pożaru budynku mieszkalnego. Funkcjonariusze, którzy jako pierwsi pojawili się na miejscu zdarzenia, natychmiast podjęli działania mające na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców domu oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia.

We wtorek przed godziną 13.00, dyżurny krośnieńskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na ulicy Kisielewskiego w Krośnie doszło do pożaru domu. Po otrzymaniu informacji policjanci pojechali pod wskazany adres.

Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze zauważyli ogień, który objął wejście budynku oraz przyległą do niego część. St. sierż. Krzysztof Leń oraz sierż. Piotr Filar, natychmiast pomogli w ewakuacji osób znajdujących się wewnątrz budynku. Następnie, do czasu przyjazdu strażaków, mundurowi wykorzystali dostępne środki gaśnicze, dzięki czemu udało się ograniczyć rozprzestrzenienie się ognia na kolejne części domu.

Kilka minut później na miejsce dotarły zastępy straży pożarnej, które przejęły akcję gaśniczą. Dzięki sprawnej współpracy wszystkich służb, sytuacja została szybko opanowana.

W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Postawa interweniujących policjantów pokazuje, jak ważna w sytuacjach kryzysowych jest szybka reakcja, opanowanie i profesjonalizm. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zminimalizować straty oraz zapobiec dalszemu rozwojowi pożaru.