Operacja PANGEA XVIII Data publikacji 11.05.2026 Powrót Drukuj Krajowe Biuro Interpolu w Warszawie koordynowało coroczną globalną operację Pangea XVIII, ukierunkowaną na nielegalny handel sfałszowanymi produktami leczniczymi wysokiego ryzyka oraz wyrobami medycznymi, która odbyła się w dniach 10–23 marca 2026 r. W działania zaangażowane było Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP oraz wydziały do walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP/KSP i jednostki im podległe, a także Krajowa Administracja Skarbowa.

W skoordynowanej międzynarodowej inicjatywie INTERPOLU mającej na celu zwalczanie rosnącego zagrożenia związanego ze sprzedażą podrobionych i niebezpiecznych leków w Internecie uczestniczyło 90 krajów.

Podczas dwutygodniowych działań w ramach operacji przeprowadzono 158 przeszukań i zabezpieczono 6,42 mln dawek nielegalnych leków o wartości 15,5 mln USD, wszczęto 392 sprawy i zatrzymano 269 sprawców przestępstw oraz rozbito 66 grup przestępczych zaangażowanych w nielegalny handel lekami.

Wśród skonfiskowanych produktów znalazły się leki na zaburzenie erekcji, uspokajające, przeciwbólowe, przeciwpasożytnicze, antybiotyki oraz steroidy anaboliczne.

Podczas tegorocznej edycji operacji PANGEA odnotowano wzrost liczby skonfiskowanych leków przeciwpasożytniczych, który wynika z coraz intensywniejszej promocji tych produktów w Internecie jako alternatywnych metod leczenia nowotworów, pomimo wielokrotnych ostrzeżeń ze strony organów ds. zdrowia, że takie twierdzenia nie są poparte dowodami naukowymi.

Walka z nielegalnym handlem lekami to nie tylko kwestia egzekwowania prawa, ale przede wszystkim ochrona zdrowia ludzi. Sfałszowane leki w nielegalnym łańcuchu dystrybucji stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Mogą nie zawierać substancji czynnej lub jej inną dawkę, co powoduje, że choroba nie jest leczona, ale mogą również zawierać niedeklarowane substancje toksyczne i prowadzić do ciężkich zatruć.

