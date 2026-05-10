Odnalezienie zaginionego nastolatka z Holandii - kluczowa rola współpracy międzynarodowej Data publikacji 10.05.2026 Powrót Drukuj 14-letni Maxim, obywatel Holandii, który zaginął 18 kwietnia 2026 roku w miejscowości Apeldoorn w Holandii, został odnaleziony cały i zdrowy na terenie Polski. Z informacji przekazanych przez policjantów holenderskich wynikało, że chłopiec może kierować się przez Niemcy aż w kierunku wschodniej granicy Polski. Finał poszukiwań Maxima miał miejsce 8 maja 2026 roku w okolicach Białegostoku i był możliwy dzięki sprawnemu wykorzystaniu policyjnych kanałów wymiany informacji oraz bezpośrednim relacjom między przedstawicielami Policji trzech państw – Polski, Holandii oraz Niemiec.

Przełomem w działaniach było trójstronne spotkanie, zorganizowane 30 kwietnia 2026 roku z inicjatywy sieci PEN MP (Police Expert Network – Missing Persons). Wzięli w nim udział przedstawiciele Policji i prokuratury z Holandii, reprezentant Policji niemieckiej oraz funkcjonariusze z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji (CPOZ KGP). Efektem tych rozmów była m. in. natychmiastowa publikacja komunikatu o zaginionym chłopcu z apelem o pomoc w jego poszukiwaniach, w mediach społecznościowych polskiej Policji. Zgłoszenia napływające w tej sprawie na bieżąco przyjmowali policjanci Zespołu Całodobowej Obsługi CPOZ KGP, którzy od razu kontaktowali się z jednostkami organizacyjnymi Policji na terenie całego kraju, celem weryfikacji przekazywanych informacji.

Oficjalnym kanałem komunikacji w tej sprawie było Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, w którym usytuowane jest polskie Biuro SIRENE. To właśnie ta komórka zapewnia szybką i efektywną wymianę informacji pomiędzy krajami strefy Schengen. Dodatkowo funkcjonariusze CPOZ KGP pozostawali w stałym kontakcie ze stroną holenderską i niemiecką, na bieżąco wymieniając napływające informacje i ustalając dalsze działania w sprawie.

Przedwczoraj, tuż przed północą, policjanci z IV Komisariatu Policji w Białymstoku odnaleźli nastolatka na jednym z przystanków autobusowych w okolicach Białegostoku w trakcie podejmowanej interwencji. Po sprawdzeniu jego danych w systemach policyjnych, w tym w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) szybko potwierdzono, że jest to zaginiony Maxim. Obecnie chłopiec znajduje się w jednej z białostockich placówek opiekuńczych, gdzie czeka na odbiór przez opiekunów prawnych.

Historia zaginięcia Maxima pokazuje, jak kluczową rolę w rozwiązywaniu podobnych spraw, szczególnie w przypadku transgranicznych zaginięć osób, ma sprawna komunikacja międzynarodowa z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi systemowych i bezpośrednie kontakty funkcjonariuszy zaangażowanych w poszukiwania osób zaginionych.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które do nas zadzwoniły z informacjami mogącymi pomóc w odnalezieniu chłopca oraz mediom za nagłośnienie sprawy.

CPOZ KGP

PEN-MP (Policyjna Sieć Ekspertów ds. Osób Zaginionych) to europejska sieć policyjna zrzeszająca ekspertów z ponad 34 krajów (zarówno członkowskich UE, jak i spoza Unii), specjalizujących się w poszukiwaniach osób zaginionych. Z ramienia polskiej Policji sieć reprezentują dwie funkcjonariuszki z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji.