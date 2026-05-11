Wrocławscy policjanci błyskawiczne zatrzymali agresywnego mężczyznę, który z nożem wtargnął na statek wycieczkowy Data publikacji 11.05.2026 Powrót Drukuj W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Patrolowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w kilka minut po zgłoszeniu zatrzymali 47-latka, który wtargnął na statek wycieczkowy zacumowany przy Bulwarze Xawerego Dunikowskiego, gdzie odbywała się zamknięta impreza. Mężczyzna przy użyciu noża groził kilku uczestnikom, naruszył ich nietykalność cielesną oraz uszkodził sprzęt muzyczny, powodując straty na kwotę powyżej 7 tys. zł. Sąd zastosował wobec zatrzymanego areszt na 3 miesiące, dodatkowo kwalifikując jego zachowanie jako czyn o charakterze chuligańskim, co zaostrza sankcję karną. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.

W miniony wtorek, 5 maja 2026 roku, późnym wieczorem, za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Powiadomienia Ratunkowego wpłynęło kilka zgłoszeń dotyczących agresywnego zachowania mężczyzny, jakie miało miejsce na statku wycieczkowym zacumowanym przy Bulwarze Xawerego Dunikowskiego.

Mężczyzna uzbrojony w nóż wtargnął na statek, gdzie trwała zamknięta impreza. Zachowywał się bardzo agresywnie, naruszył nietykalność cielesną kilku uczestników, uderzając ich w głowę i twarz. Dodatkowo w tym samym czasie groził im pozbawieniem życia przy użyciu noża, który trzymał w ręce. Ponadto 47-latek uszkodził sprzęt muzyczny, powodując straty na kwotę ponad 7 tys. zł.

Sprawca został zatrzymany przez funkcjonariuszy wrocławskiej komendy miejskiej chwilę po tym, jak oddalił się ze statku. Wcześniej swoim zachowaniem zmusił uczestników imprezy do ucieczki ze statku, a przed zatrzymaniem próbował również ukryć nóż, którym groził kilku osobom.

W związku ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób, naruszeniem nietykalności cielesnej oraz uszkodzeniem mienia napastnik usłyszał zarzuty, za które grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8. Dodatkowo jego zachowanie zakwalifikowano jako działanie o charakterze chuligańskim, co zaostrza sankcję karną. Decyzją sądu wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

( KWP we Wrocławiu / mw)

Film Wrocławscy policjanci błyskawiczne zatrzymali agresywnego mężczyznę, który z nożem wtargnął na statek wycieczkowy Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Wrocławscy policjanci błyskawiczne zatrzymali agresywnego mężczyznę, który z nożem wtargnął na statek wycieczkowy (format mp4 - rozmiar 25.9 MB)