Policjanci z Kęt pomogli seniorce potrzebującej pilnej opieki medycznej Data publikacji 11.05.2026 Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Kętach, podczas interwencji związanej z pomocą seniorce, byli zmuszeni wyważyć drzwi do mieszkania. Kobieta uległa nieszczęśliwemu wypadkowi i nie mogła się poruszać.

9 maja br. po godzinie 21.00 służby ratunkowe zostały powiadomione przez operatora numeru alarmowego 112 o potrzebie podjęcia pilnej interwencji w jednym z mieszkań w Kętach. Zgłaszająca przekazała, że jej matka znajdująca się w swoim mieszkaniu upadła na podłogę i nie może wstać, a mieszkanie jest zamknięte od wewnątrz.

Najbliżej miejsca zamieszkania seniorki znajdował się policyjny patrol. Mundurowi błyskawicznie udali się pod wskazany adres, gdzie wyważyli drzwi. Po wejściu do mieszkania odnaleźli seniorkę. Była przytomna, jednakże był bardzo osłabiona. Udzielili jej pierwszej pomocy. Następnie 89-latka pod opieką ratowników medycznych trafiła na badania do szpitala.

Seniorów oraz osoby wymagające wsparcia można zgłosić do programu „Małopolski Tele – Anioł 2.0". Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne oraz realizacja działań w zakresie opieki wytchnieniowej. Dzięki programowi osoba wymagająca wsparcia otrzymuje specjalną opaskę bezpieczeństwa. Urządzenia te umożliwiają szybkie wezwanie pomocy i kontakt z centrum Teleopieki w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.