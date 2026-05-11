42-latek zatrzymany w Sosnowcu. Poszukiwany listem gończym trafi do więzienia Data publikacji 11.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach zatrzymali w Sosnowcu 42-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna był ścigany celem odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwo znęcania się oraz zgwałcenia.

Do zatrzymania doszło 4 maja 2026 roku na terenie Sosnowca. Funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 42-letniego Krzysztofa U., który był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej.

Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, aby uniknąć odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności. Został skazany za przestępstwo znęcania się oraz przestępstwo zgwałcenia. Sprawa jego poszukiwań została przejęta w kwietniu bieżącego roku z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

Dzięki skutecznej pracy operacyjnej oraz analizie zgromadzonych informacji policjanci ustalili miejsce pobytu i zatrzymali poszukiwanego. 42-latek został już doprowadzony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

Śląscy „łowcy głów”, czyli funkcjonariusze wyspecjalizowanego zespołu poszukiwawczego, na co dzień zajmują się tropieniem i zatrzymywaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Ich działania koncentrują się przede wszystkim na najgroźniejszych przestępcach, którzy dopuścili się najcięższych czynów, w tym przestępstw z użyciem przemocy. Dzięki ich zaangażowaniu i determinacji osoby te nie mogą czuć się bezkarne, a sprawiedliwość konsekwentnie ich dosięga.