Pięciu podejrzanych o wymuszenie rozbójnicze zatrzymanych przez policjantów Data publikacji 11.05.2026 Powrót Drukuj W jednej z miejscowości powiatu wschowskiego doszło do poważnego incydentu. Mieszkaniec Wielkopolski był przetrzymywany na terenie posesji, a następnie pod groźbą użycia przemocy zmuszony do wypłaty pieniędzy z banku. Z jego miejsca zamieszkania napastnicy zabrali również sprzęt RTV, rower elektryczny oraz samochód. Sąd Rejonowy we Wschowie, na wniosek Prokuratury Rejonowej we Wschowie, po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, zastosował wobec pięciu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Mieszkaniec województwa wielkopolskiego został zwabiony na teren jednej z posesji w gminie Wschowa, gdzie podejrzani wmawiali mu, że posiada wobec nich dług. Uniemożliwiali mu opuszczenie posesji, grożąc zamachem na jego życie i zdrowie. Po kilku godzinach zabrali mężczyznę do Wschowy, gdzie zmusili go do wypłacania pieniędzy z bankomatów i przekazywania ich na rzekomą spłatę długu. Następnie udali się do jego miejsca zamieszkania, skąd zabrali telewizor, rower elektryczny oraz wiertarkę - również jako „spłatę” fikcyjnego zadłużenia. Po załadowaniu sprzętu do samochodu wrócili na posesję w gminie Wschowa, gdzie podzielili się zabranymi przedmiotami. Uznali jednak, że to wciąż za mało, a „dług” rósł z każdą godziną. Wówczas zmusili pokrzywdzonego do podpisania oświadczenia o przekazaniu samochodu jednemu z podejrzanych, grożąc użyciem siły. Po wszystkim odwieźli go do Wschowy, skąd musiał sam wrócić do domu.

W połowie kwietnia, odwiedził go jeden z mężczyzn, którego wcześniej widział na posesji, ponownie domagając się „spłaty długu”. Z obawy o bezpieczeństwo własne oraz najbliższych, mężczyzna postanowił zgłosić sprawę organom ścigania. Wschowscy policjanci rozpoczęli działania zmierzające do zatrzymania podejrzewanych. Na teren posesji, gdzie wcześniej przetrzymywano pokrzywdzonego, funkcjonariusze wspólnie z policjantami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania zatrzymali dwóch podejrzewanych. Kolejne trzy osoby policjanci zatrzymali w miejscu ich zamieszkania. Cała piątka została przewieziona do wschowskiej jednostki Policji.

Sąd Rejonowy we Wschowie, na wniosek Prokuratury Rejonowej we Wschowie, po przeanalizowaniu całego materiału sprawy zastosował wobec pięciu osób areszt tymczasowy. Podejrzani usłyszeli zarzuty wymuszenia rozbójniczego, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

