Tymczasowy areszt dla 43-latka podejrzanego o groźby karalne i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Data publikacji 11.05.2026 Powrót Drukuj Kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności grozi 43-latkowi podejrzanemu o kierowanie gróźb pozbawienia życia wobec byłej żony i jej partnera oraz ranienie mężczyzny ostrym narzędziem, co spowodowało u niego ciężki uszczerbek na zdrowiu. Sąd Rejonowy w Lęborku zastosował wobec 43-latka najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek, 8 maja br., w Lęborku. Z materiałów sprawy wynika, że późnym wieczorem nietrzeźwy 43-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania, przyszedł pod dom swojej byłej żony, gdzie dobijał się do drzwi, odpalał petardy i wykrzykiwał wulgaryzmy. Groził przy tym kobiecie oraz jej 39-letniemu partnerowi spaleniem i pozbawieniem życia. W pewnym momencie 39-latek wyszedł na zewnątrz, żeby uspokoić agresora. Pomiędzy mężczyznami doszło do szarpaniny i po chwili 43-latek wbił ostry przedmiot w okolice brzucha 39-latka. Potem uciekł.

Pokrzywdzony z raną kłutą podbrzusza został przewieziony do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Powiadomieni o tym zdarzeniu policjanci znaleźli uciekiniera w tym samym szpitalu, gdzie jak twierdził przyszedł „na obdukcję”. Mundurowi zatrzymali 43-latka i po badaniu lekarskim przewieźli go do komendy. Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Następnie policjanci doprowadzili go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 39-latka oraz gróźb karalnych kierowanych w stronę obojga pokrzywdzonych. W sobotę mężczyzna stanął przed sądem, który przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.