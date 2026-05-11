3 miesiące aresztu za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 11.05.2026 24-letni mieszkaniec Sępólna Krajeńskiego najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 21-latka, do którego doszło podczas kłótni. Materiał dowodowy gromadzili kryminalni. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

W ubiegłym tygodniu, w czwartek (7.05) dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim otrzymał zgłoszenie o rannym mężczyźnie znajdującym się w pobliżu placu zabaw na jednym z osiedli w Sępólnie Krajeńskim. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole.

Funkcjonariusze zastali 21-letniego mieszkańca miasta z widocznymi obrażeniami ciała. Mężczyźnie udzielono pomocy medycznej, po czym został przetransportowany do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że w jednym z mieszkań doszło do kłótni pomiędzy lokatorami: 24-latkiem, a 21-latkiem. W trakcie awantury starszy z mężczyzn ugodził pokrzywdzonego nożem. Po zdarzeniu ranny uciekł z mieszkania w kierunku pobliskiego placu zabaw, gdzie przypadkowi świadkowie wezwali służby. Sprawca został zatrzymany na miejscu zdarzenia i trafił do komendy Policji.

Na miejscu pracowali kryminalni, którzy zabezpieczyli ślady mogące stanowić dowód w sprawie oraz przeprowadzili oględziny miejsca zbrodni. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił 24-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa. W minioną sobotę sąd przychylił się do wniosku prokuratora i policjantów, aresztując podejrzanego na 3 miesiące.

Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.