Bolkowscy policjanci ruszyli na pomoc kobiecie z silnym atakiem astmy Data publikacji 11.05.2026 Powrót Drukuj Ratowanie życia i zdrowia jest priorytetem w codziennej służbie każdego policjanta. Szybka reakcja, profesjonalizm i gotowość do działania – policjanci z Bolkowa pokazali, że ich służba to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo na drogach i ulicach, ale przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi. Dzięki zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy kobieta z silnym atakiem astmy szybko otrzymała niezbędną pomoc medyczną.

Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę (6 maja br.) podczas służby pełnionej przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Bolkowie.

Przed godziną 22.00 do komisariatu wbiegł spanikowany mężczyzna, który poinformował mundurowych, że podróżuje z Zielonej Góry w kierunku Karpacza, a jego pasażerka będąca osobą z niepełnosprawnością zaczęła się dusić z powodu silnego ataku astmy. Policjanci natychmiast podjęli działania.

Zgłaszający został skierowany do ambulansu znajdującego się przy komisariacie, natomiast dzielnicowy wraz z policjantem służby patrolowej udzielili kobiecie pomocy oraz monitorowali jej stan do czasu przybycia ratowników medycznych.

Dzięki szybkiej reakcji służb kobiecie podano tlen, a jej stan został ustabilizowany.

Bolkowscy policjanci wspólnie z ratownikami pomogli również kobiecie dostać się do ambulansu, po czym została ona przetransportowana do placówki medycznej.

Ta sytuacja pokazuje, że policjanci każdego dnia są gotowi nieść pomoc potrzebującym - często w sytuacjach, gdzie liczy się każda sekunda.

Profesjonalizm, opanowanie i szybka reakcja funkcjonariuszy z Bolkowa przyczyniły się do zapewnienia kobiecie bezpieczeństwa i niezbędnej pomocy medycznej.