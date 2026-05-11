Czterech zatrzymanych obywateli Szwecji odpowie za rozbój Data publikacji 11.05.2026 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn, którzy odpowiadają za rozbój na obywatelu Norwegii. Sprawcy zagrozili mężczyźnie nożem, ukradli mu telefon i kilka tysięcy koron norweskich. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej mężczyźni nie zdążyli wsiąść do samolotu. Czwórka zatrzymanych usłyszała zarzuty i trafiła na trzy miesiące do aresztu. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet 20 lat więzienia.

W miniony czwartek policjanci odebrali zgłoszenie dotyczące ataku grupy mężczyzn na przechodnia na ulicy Stągiewnej, kradzieży telefonu i pieniądzy. Jak wynikało ze zgłoszenia, mężczyźni grożąc nożem zmusili pokrzywdzonego, aby wypłacił pieniądze z bankomatu, a następnie zabrali jego kartę i sami dokonali kilku wypłat.

Sprawą od razu zajęli się kryminalni z komisariatu w Śródmieściu, którzy szczegółowo sprawdzili wszystkie zdobyte informacje. Policjanci zabezpieczyli i sprawdzili miejski monitoring. Podczas intensywnej pracy operacyjnej policjanci ustalili dane sprawców, którzy okazali się być obywatelami Szwecji, a także datę ich powrotu do kraju.

W miniony piątek kryminalni ze Śródmieścia, wspólnie z kryminalnymi z gdańskiej komendy miejskiej, pojechali na lotnisko. Tam, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej ustalili miejsce, w którym miało dojść do zatrzymania sprawców rozboju.

Mężczyźni w wieku 23,19,18 i 17 lat zostali zatrzymani i przetransportowani do komisariatu. W sobotę doprowadzono ich do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku, gdzie usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem noża. Prokurator zawnioskował też o środek zapobiegawczy, do którego sąd się przychylił i zatrzymani Szwedzi trafili na trzy miesiące do aresztu.

Za rozbój grozi kara nawet 15 lat więzienia. Jeżeli sprawca posługuje się nożem, wówczas kara wynosi nawet 20 lat pozbawienia wolności.