Czterech zatrzymanych obywateli Szwecji odpowie za rozbój
Gdańscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn, którzy odpowiadają za rozbój na obywatelu Norwegii. Sprawcy zagrozili mężczyźnie nożem, ukradli mu telefon i kilka tysięcy koron norweskich. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej mężczyźni nie zdążyli wsiąść do samolotu. Czwórka zatrzymanych usłyszała zarzuty i trafiła na trzy miesiące do aresztu. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet 20 lat więzienia.
W miniony czwartek policjanci odebrali zgłoszenie dotyczące ataku grupy mężczyzn na przechodnia na ulicy Stągiewnej, kradzieży telefonu i pieniądzy. Jak wynikało ze zgłoszenia, mężczyźni grożąc nożem zmusili pokrzywdzonego, aby wypłacił pieniądze z bankomatu, a następnie zabrali jego kartę i sami dokonali kilku wypłat.
Sprawą od razu zajęli się kryminalni z komisariatu w Śródmieściu, którzy szczegółowo sprawdzili wszystkie zdobyte informacje. Policjanci zabezpieczyli i sprawdzili miejski monitoring. Podczas intensywnej pracy operacyjnej policjanci ustalili dane sprawców, którzy okazali się być obywatelami Szwecji, a także datę ich powrotu do kraju.
W miniony piątek kryminalni ze Śródmieścia, wspólnie z kryminalnymi z gdańskiej komendy miejskiej, pojechali na lotnisko. Tam, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej ustalili miejsce, w którym miało dojść do zatrzymania sprawców rozboju.
Mężczyźni w wieku 23,19,18 i 17 lat zostali zatrzymani i przetransportowani do komisariatu. W sobotę doprowadzono ich do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku, gdzie usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem noża. Prokurator zawnioskował też o środek zapobiegawczy, do którego sąd się przychylił i zatrzymani Szwedzi trafili na trzy miesiące do aresztu.
Za rozbój grozi kara nawet 15 lat więzienia. Jeżeli sprawca posługuje się nożem, wówczas kara wynosi nawet 20 lat pozbawienia wolności.
(KWP w Gdańsku / mw)