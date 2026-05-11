Przemoc, groźby i wymuszenie pieniędzy. Dwaj mężczyźni aresztowani na 3 miesiące Data publikacji 11.05.2026 Powrót Drukuj Ciechanowscy policjanci zatrzymali 30 i 36-latka, którzy przemocą i groźbami zmusili mieszkańca powiatu ciechanowskiego do przekazania pieniędzy w łącznej kwocie blisko 20 tys. złotych za rzekomy dług. Pokrzywdzony był bity, kopany i zastraszany nożem. 36-latek usłyszał 12 zarzutów, a 30-latek 4. Decyzją sądu obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

W minionym tygodniu do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zgłosił się mężczyzna, który poinformował funkcjonariuszy, że padł ofiarą brutalnego wymuszenia. Jak ustalili śledczy, dwóch mężczyzn, działając wspólnie i w porozumieniu, miało stosować wobec pokrzywdzonego przemoc fizyczną oraz groźby pozbawienia życia, domagając się zwrotu rzekomego długu. Napastnicy mieli grozić mężczyźnie nożem.

Pokrzywdzony był wielokrotnie bity i kopany po całym ciele. Sprawcy zapowiadali także, że jeżeli zgłosi sprawę na Policję, zostanie ponownie pobity. W wyniku ataku pokrzywdzony doznał obrażeń ciała, w tym wybicia dwóch zębów oraz ran kłutych ręki i pleców. Groźby były kierowane również wobec jego partnerki. Ostatecznie sprawcy zmusili pokrzywdzonych do przekazania pieniędzy w łącznej kwocie prawie 20 tysięcy złotych.

Dzięki intensywnym działaniom funkcjonariuszy obaj podejrzani zostali zatrzymani już następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia. 36-latek został zatrzymany na terenie Ciechanowa, a 30-latek na terenie Płońska. Podczas realizacji czynności policjanci w miejscu przebywania 30-latka policjanci znaleźli narkotyki. W mieszkaniu przebywał także 31-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, u którego policjanci również znaleźli środki odurzające. Mężczyźni trafili do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie 36-letniemu mieszkańcowi powiatu ciechanowskiego aż 12 zarzutów w tym m.in. wymuszenia rozbójniczego, gróźb karalnych, spowodowania uszczerbku na zdrowiu, zmuszania do określonego zachowania. 30-letni mieszkaniec powiatu płońskiego usłyszał 4 zarzuty: wymuszenia rozbójniczego, gróźb karalnych, zmuszania do określonego zachowania i posiadania środków odurzających. Mężczyznom grozi kara do 10 lat więzienia. Sąd, po rozpatrzeniu wniosku prokuratury, zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

31-letni mieszkaniec powiatu płońskiego odpowie za posiadanie środków odurzających. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

