Sprawca ugodzenia nożem tymczasowo aresztowany Data publikacji 11.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z VII Komisariatu Policji w Lublinie zatrzymali sprawcę ugodzenia nożem. 45-letni rowerzysta zaatakował 35-latkę, która przechodząc przez ścieżkę rowerową, znalazła się na jego drodze. Pokrzywdzona trafiła do szpitala. Sprawca usłyszał już zarzuty. Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania. Podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w piątek na terenie Lublina. 35 - letnia kobieta wraz ze swoją koleżanką zmierzała w stronę jednego ze sklepów spożywczych na terenie miasta. Kobiety poruszały się chodnikiem w stronę sklepu. Przechodząc przez ścieżkę rowerową, znalazły się na drodze 45-letniego rowerzysty. Pomiędzy sprawcą a pokrzywdzoną doszło do awantury. Mężczyzna szarpał kobietę. W trakcie zajścia 45-latek ugodził ją nożem w ramię. Po całym zdarzeniu pokrzywdzonej wraz z koleżanką udało się uciec.

O zdarzeniu zawiadomiła Policję koleżanka 35-latki. Policjanci z Komisariatu VII Policji w Lublinie natychmiastowo znaleźli się na miejscu zdarzenia. Funkcjonariusze zatrzymali 45-latka, który znajdował się na terenie jednego ze sklepów. Mężczyzna został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla zatrzymanych, a następnie usłyszał zarzuty. Pokrzywdzona trafiła do szpitala, gdzie była hospitalizowana. Sąd na wniosek Policji i prokuratury zastosował wobec niego areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

45-latek odpowie za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także za spowodowanie uszczebku na zdrowiu pokrzywdznej i występek chuligański. Sprawca w przeszłości był wielokrotnie notowany za kradzieże, posiadanie narkotyków, zniszczenie mienia, czy też stalking. W ostatnim czasie był także zatrzymany za zerwanie flagi państwowej, za co również usłyszał już zarzuty.

Za uszkodzenie ciała grozi kara do 5 lat więzienia.