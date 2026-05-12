Jeden błąd może kosztować wolność. ESCAPETRUCK rusza w trasę po Polsce Data publikacji 12.05.2026 Powrót Drukuj Handel ludźmi może dotknąć każdego – niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. Fałszywe oferty pracy, pozornie atrakcyjne wyjazdy i internetowe znajomości mogą prowadzić do dramatów. Kampania ESCAPETRUCK pokazuje, jak rozpoznawać zagrożenia i gdzie szukać pomocy. W maju specjalny pojazd edukacyjny odwiedzi kolejne miasta w Polsce.

W maju rusza kolejna odsłona kampanii edukacyjno-profilaktycznej z wykorzystaniem pojazdu ESCAPETRUCK – wyjątkowego projektu, który w realistyczny i poruszający sposób pokazuje mechanizmy handlu ludźmi oraz zagrożenia związane z wyjazdami do pracy i życia za granicą. Projekt „ESCAPETRUCK” jest realizowany w Polsce od 2023 roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych.

Partnerami przedsięwzięcia są: Fundacja Reshape, Ambasada Królestwa Niderlandów, Policja Królestwa Niderlandów, Uniwersytet Wrocławski, Polska Policja, Straż Graniczna oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Największą atrakcją wydarzenia jest specjalnie przygotowany pojazd ESCAPETRUCK, we wnętrzu którego uczestnicy mogą przejść interaktywną ścieżkę edukacyjną, opartą na prawdziwych historiach osób pokrzywdzonych handlem ludźmi. To wyjątkowa możliwość, aby zobaczyć, jak łatwo można stać się ofiarą przestępców wykorzystujących ludzką naiwność, trudną sytuację życiową lub marzenia o lepszym życiu i pracy za granicą.

Kampania skierowana jest szczególnie do ludzi młodych – uczniów, studentów oraz osób planujących pierwsze wyjazdy zagraniczne do pracy, nauki czy na wakacje. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na konieczność zachowania ostrożności podczas podejmowania zatrudnienia, zawierania nowych znajomości czy korzystania z ofert pracy publikowanych w Internecie.

ESCAPETRUCK, to jednak nie tylko edukacyjna ekspozycja. To również okazja do bezpośrednich rozmów z policjantami zajmującymi się problematyką przeciwdziałania handlowi ludźmi. Funkcjonariusze będą udzielać praktycznych wskazówek dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w nowym miejscu pracy, zasad bezpieczeństwa podczas pobytu za granicą, a także podpowiedzą, gdzie szukać rzetelnych informacji i pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Podczas wydarzeń poruszany będzie również temat tzw. rodzinnego hasła bezpieczeństwa – prostego, wcześniej ustalonego kodu znanego wyłącznie najbliższym osobom. W sytuacjach kryzysowych może ono pomóc szybko zidentyfikować zagrożenie i potwierdzić, że osoba kontaktująca się z rodziną rzeczywiście potrzebuje pomocy.

Organizatorzy przypominają, że handel ludźmi nie dotyczy wyłącznie wykorzystania seksualnego. To także przymusowa praca, wyzysk ekonomiczny, żebractwo, zmuszanie do działalności przestępczej czy wyłudzanie świadczeń. Sprawcy często wykorzystują trudną sytuację materialną, brak doświadczenia życiowego lub chęć szybkiego zarobku.

Inauguracja przedsięwzięcia odbyła się 11 maja 2026 r. w Pabianicach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnych wydarzeniach:

12 maja 2026 r ., godz. 9.00–16.00 – Bielsk Podlaski, Plac Ratuszowy przy Muzeum Obojga Narodów, ul. Adama Mickiewicza 45;

13 maja 2026 r ., godz. 9.00–16.00 – Białystok, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki, ul. Elektryczna 12;

14 maja 2026 r ., godz. 9.00–16.00 – Sokółka, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce, ul. Grodzieńska 43;

15 maja 2026 r ., godz. 10.00–16.00 – Mońki, parking przy Banku Millennium oraz budynku Starostwo Powiatowe w Mońkach, Al. Niepodległości 3;

16 maja 2026 r ., godz. 9.00–16.00 – Kolno, parking przed Stadionem Miejskim w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 40;

17 maja 2026 r ., godz. 9.00–15.00 – Grajewo, parking przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Mickiewicza 1;

18 maja 2026 r ., godz. 9.00–15.00 – Sejny, Targowisko Miejskie, ul. Wileńska 14

19 maja 2026 r ., godz. 9.00–16.00 – Gołdap, Plac Zwycięstwa, parking przy parku miejskim;

22 maja 2026 r., godz. 10.00–15:00 – Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, m. Szymany 150.

Serdecznie zapraszamy młodzież, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa i przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wiedza i świadomość zagrożeń mogą uchronić przed tragedią.