Dwie nastolatki w roli „odbieraków”. Policjanci odzyskali wyłudzone pieniądze Data publikacji 12.05.2026 Powrót Drukuj Seniorka, przekonana, że pomaga swojej córce, przekazała oszustkom 41 tys. złotych. Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Płocku odzyskali pieniądze. Dzięki współpracy ze stołecznymi funkcjonariuszami dwie nastolatki, które pełniły rolę „odbieraków” zostały zatrzymane.

W czwartek (7 maja) do 86-letniej mieszkanki Płocka zadzwoniła kobieta, która podała się za jej córkę. Rozmówczyni, płacząc poinformowała, że spowodowała śmiertelny wypadek i trafiła do aresztu. Dodała również, że aby mogła wyjść na wolność potrzebne są pieniądze. Kobieta poinstruował seniorkę, że po gotówkę przyjedzie do niej kurier sądowy. Płocczanka, postępując zgodnie z instrukcjami, przekazała oszustkom 41 tys. złotych.

W tym czasie kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Płocku współpracując z Wydziałem Kryminalnym KWP zs. w Radomiu, w wyniku czynności operacyjnych namierzyli nastolatki, które odebrały pieniądze od seniorki. 14- i 16-latka wynajęły jedną z płockich taksówek i zamówiły kurs do stolicy. Dzięki skrupulatnej współpracy ze stołecznymi funkcjonariuszami nastolatki zostały zatrzymane na terenie Warszawy. Policjanci odzyskali niemal całą kwotę.

Jak się okazało, obie nastolatki to podopieczne ośrodków wychowawczych, które uciekły z placówek i były poszukiwane. Za oszustwo odpowiedzą przed sądem rodzinnym.

Policjanci wciąż przestrzegają przed oszustwami na legendę. Podkreślają, że nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie, czy przelaniu ich na inne konto. Jeśli ktoś z Twoich bliskich potrzebuje Twojej pomocy, upewnij się, że to nie próba oszustwa!