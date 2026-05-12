W sukni ślubnej do policyjnej celi Data publikacji 12.05.2026 Suwalscy policjanci skorzystali z uprawnień, jakie daje im ustawa antyprzemocowa i zatrzymali awanturującą się pannę młodą. W sukni ślubnej trafiła do policyjnej celi. Dzielnicowi wobec 42-latki wydali zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej matki na najbliższe 14 dni.

Suwalscy policjanci interweniowali w jednym z mieszkań w Suwałkach, gdzie doszło do awantury w trakcie przyjęcia weselnego. Jak ustalili mundurowi, pomiędzy panną młodą, a jej matką doszło do ostrej wymiany zdań, która szybko przerodziła się w poważny konflikt. 42-letnia panna młoda w trakcie awantury kilkukrotnie uderzała oraz przewróciła matkę na podłogę.

Policjanci zatrzymali agresywną kobietę, która stwarzała bezpośrednie zagrożenie dla swojej matki. Badanie stanu trzeźwości wykazało prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie panny młodej, natomiast jej matka została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Agresywna 42-latka ma zakaz zbliżania się do matki, a jej zakres odpowiedzialności ustalają suwalscy policjanci.