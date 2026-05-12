Policjanci odzyskali utracony pojazd Data publikacji 12.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Cyfrową KWP w Poznaniu ustalili, że w Śremie na terenie jednej z firm ma stać pozostawiony ciągnik siodłowy DAF o wartości około 300 tys. zł, który miał być utracony wskutek przywłaszczenia. Pojazd został odzyskany.

W związku z posiadaną wiedzą funkcjonariusze z KWP w Poznaniu 4 maja br. pojechali we wskazane miejsce w celu weryfikacji informacji. Tego samego dnia wieczorem na terenie zamkniętego zakładu, policjanci ujawnili pozostawiony za wysoką na kilka metrów pryzmą kruszywa niewidoczny z zewnątrz ciągnik siodłowy marki DAF.

O swoim znalezisku funkcjonariusze poinformowali dyżurnego KPP w Śremie, który na miejsce przysłał nieumundurowany patrol prewencji, który po dokonaniu sprawdzenia w policyjnych systemach ustalił, że odnaleziony pojazd należy do firmy leasingowej i jest poszukiwany od dnia końca stycznia br. przez Komisariat Policji w Suchym Lesie jako utracony wskutek przywłaszczenia. Pojazd został zabezpieczony, wykonane zostały czynności procesowe. Po zakończonych czynnościach zostanie zwrócony firmie leasingowej.

Policjanci z Suchego Lasu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto będą dokładnie wyjaśniać wszystkie okoliczności tej sprawy. Za przywłaszczenie grozi do 5 lat więzienia.

