Kurier przewożący migrantów zatrzymany na ekspresowej 61 Data publikacji 12.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z kolneńskiej drogówki na ekspresowej 61 zatrzymali kuriera przewożącego migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę litewsko-polską. Obywatel Ukrainy przewoził w aucie 3 obywateli Afganistanu i 1 obywatela Pakistanu. Kierowca oraz jego pasażerowie zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej z Augustowa.

W ręce policjantów z kolneńskiej drogówki wpadł kurier przewożący migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę litewsko-polską. Mundurowi na ekspresowej 61 zatrzymali do kontroli Fiata, którego kierowca przekroczył prędkość. Jak się okazało, za kierownicą siedział obywatel Ukrainy. W pojeździe oprócz niego znajdowali się 3 obywatele Afganistanu i jeden Pakistańczyk. 3 z mężczyzn siedziało na tylnym siedzeniu, a 1 jechał w bagażniku.

Początkowo kierowca nie był w stanie wytłumaczyć obecności pasażerów w pojeździe, jednak po chwili przyznał, że przewozi osoby nielegalnie przebywające na terytorium Unii Europejskiej. Mówił, że odebrał je z granicy polsko-litewskiej. Zarówno kierowca, jak i pasażerowie zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej z Augustowa. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.