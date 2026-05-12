Policjant uchronił seniora przed dalszym działaniem oszustów. Wyjątkowe podziękowanie rodziny Data publikacji 12.05.2026 Powrót Drukuj Starszy mężczyzna, zwabiony szybkim zyskiem, zaufał przestępcom i regularnie „inwestował” wpłacając im pieniądze. Senior nie przyjmował rad i ostrzeżeń rodziny, która przestygali go, że po drugiej stronie są oszuści. Dopiero rozmowa, którą przeprowadził z nim policjant z Żagania – starszy sierżant Tomasz Ulewicz uświadomiła go, że padł ofiarą oszustwa i pozwoliła przerwać ten przestępczy proceder. Do Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu wypłynęło wyjątkowe podziękowanie za empatię, profesjonalizm i zaangażowanie jakim wykazał się policjant.

Do policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu starszego sierżanta Tomasza Ulewicza zwrócili się bliscy 70-letniego mężczyzny, który padł ofiarą oszustwa. Senior znajdował się pod psychologicznym wpływem przestępców, którzy pod pretekstem inwestycji wyłudzali od niego coraz większe kwoty pieniędzy. Mężczyzna przekazał wszystkie swoje oszczędności i gotów był zaciągnąć kredyty, aby dalej „inwestować”.

70-latek nie reagował na ostrzeżenia swoich bliskich, którzy przestrzegali go i tłumaczyli, że jest to oszustwo, które zagraża finansom całej rodziny. Policjant z Żagania przeprowadził rozmowę z mężczyzną. W profesjonalny sposób wytłumaczył mu mechanizm oszustwa oraz konsekwencje prawne. Ta rozmowa okazała się przełomowa, a 70-latek zrozumiał, że padł ofiarą oszustwa i zdecydował o tym, że złoży zawiadomienie o przestępstwie.

Córka mężczyzny skierowała podziękowanie do Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu za empatię, profesjonalizm oraz zaangażowanie jakimi wykazał się starszy sierżant Tomasz Ulewicz podczas rozmowy z jej ojcem:

„…Dzięki jego cierpliwości, merytorycznemu przygotowaniu i potraktowaniu sprawy z należytą powagą, udało się dotrzeć do mojego ojca. Policjant w sposób jasny i dobitny przedstawił mu mechanizm oszustwa oraz konsekwencje prawne, co jako jedyne „otworzyło mu oczy” i pozwoliło przerwać ten proceder. Uważam, że taka postawa zasługuje na szczególne wyróżnienie. To dzięki takim funkcjonariuszom obywatele mogą czuć realne wsparcie ze strony Policji…”.