Reprezentacje polskiej Policji uczestniczyły w uroczystym otwarciu IPA Games 2026 Data publikacji 12.05.2026 Powrót Drukuj 11 maja we Wrocławiu odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia IPA Games 2026 – jednej z największych międzynarodowych imprez sportowych środowiska mundurowego. W wydarzeniu uczestniczyły reprezentacje polskiej Policji kobiet i mężczyzn, które już od jutra rozpoczną rywalizację w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Wrocław na kilka dni stał się światową stolicą sportu policyjnego, goszcząc funkcjonariuszy i przedstawicieli służb mundurowych z wielu krajów świata. IPA Games to nie tylko sportowa rywalizacja, ale również integracja, wymiana doświadczeń oraz promocja wartości, które od lat przyświecają Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Policji IPA - przyjaźni, współpracy i wzajemnemu szacunkowi.

Podczas uroczystego otwarcia nie zabrakło sportowych emocji, oficjalnych delegacji oraz prezentacji reprezentacji biorących udział w igrzyskach. Polskie reprezentacje kobiet i mężczyzn z dumą zaprezentowały się wśród uczestników wydarzenia, rozpoczynając tym samym swój udział w międzynarodowych zmaganiach sportowych.

Przed zawodnikami kilka dni intensywnej rywalizacji w licznych dyscyplinach, m.in.piłce nożnej, siatkówce, koszykówce 3x3, biegach, pływaniu, badmintonie, tenisie stołowym czy judo.

Naszym reprezentantom życzymy powodzenia, sportowych sukcesów oraz niezapomnianych emocji podczas IPA Games 2026!