Policyjny pościg w oku kamery. 22-latek nie miał uprawnień do kierowania Data publikacji 12.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Krosna Odrzańskiego prowadzili pościg za kierowcą Audi, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 22-latek uciekając, stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu i przejechał na czerwonym świetle wprost na auto jadące z naprzeciwka. Chcąc uniknąć zderzenia, wjechał w wykop remontowanej drogi, gdzie został zatrzymany. Mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania, a wstępne badanie wykazało obecność narkotyków w jego organizmie.

W poniedziałek, 4 maja br., około północy, w Osiecznicy policjanci zauważyli Audi, które poruszało się bardzo szybko w kierunku Krosna Odrzańskiego. Kierujący przemieszczając się pomiędzy miejscowościami, a także wjeżdżając do nich, nie zwalniał. Dodatkowo w jego samochodzie brakowało tablicy rejestracyjnej. Mundurowi włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, aby zatrzymać go do kontroli drogowej. Mężczyzna, widząc to, gwałtownie przyspieszył i na ulicy Chrobrego zaczął wyprzedzać inne auta, stwarzając niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto w trakcie ucieczki nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, w miejscu, gdzie prowadzone są prace drogowe i jechał wprost na pojazd poruszający się z naprzeciwka. Chcąc uniknąć zderzenia, zjechał na remontowany odcinek drogi i uderzył w skarpę oraz bloczki betonowe. Jadący za nim mundurowi, niezwłocznie wybiegli z radiowozu i wyciągnęli kierowcę z auta, którego ten nie chciał opuścić. Po sprawdzeniu jego danych okazało się, że 22-latek nie ma uprawnień do kierowania. Ponadto w samochodzie funkcjonariusze znaleźli woreczek z białą substancją oraz angielskie prawo jazdy wystawione na inną osobę, które zabezpieczyli do dalszych czynności procesowych.

Mężczyzna został zatrzymany. Z uwagi na podejrzenie, że mógł kierować będąc pod działaniem narkotyków, udano się z nim do szpitala, gdzie potwierdzono obecność marihuany oraz amfetaminy w organizmie. Pobrano od niego także krew do dalszych badań laboratoryjnych.

Podczas przesłuchania 22-latek usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Jeśli badanie krwi potwierdzi obecność narkotyków w organizmie podejrzanego, a zabezpieczona substancja zostanie zidentyfikowana jako narkotyk, wówczas usłyszy kolejne zarzuty.

Mężczyzna poniesie także konsekwencje za kierowanie bez uprawnień, niestosowanie się do sygnałów świetlnych, poruszanie się pojazdem bez wymaganej tablicy rejestracyjnej oraz stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym.

( KWP w Gorzowie / mw)